Corsair presenta il monitor gaming OLED Xeneon Flex

Corsair ha svelato il nuovo XENEON FLEX 45WQHD240 OLED, un monitor gaming flessibile di fascia alta, progettato in stretta collaborazione con LG Display. Dotato della più moderna tecnologia W-OLED, il monitor XENEON FLEX OLED offre una qualità dell’immagine sbalorditiva, livelli di nero e reattività eccezionali, nonché la possibilità per gli utenti di regolare manualmente la curvatura del pannello di 45″ con un rapporto di aspetto di 21:9. Per ulteriori informazioni sul monitor gaming XENEON FLEX 45WQHD240 OLED e per iscriversi e ricevere aggiornamenti, potete visitare il sito ufficiale qui.

Grazie allo schermo da 45″ e alla risoluzione di 3440×1440 (rapporto di aspetto di 21:9), XENEON FLEX OLED assicura un’esperienza visiva straordinaria e cinematografica, l’ideale per giocare, lavorare o guardare film. Le dimensioni e il rapporto di aspetto consentono di sfruttare oltre il 20% di superficie dello schermo in più rispetto a un monitor ultrawide da 49″ 32:9 e oltre l’81% in più rispetto a uno schermo ultra wide da 34″ 21:9. Grazie allo speciale rivestimento anti-riflesso del display che limita bagliori e riflessi, XENEON FLEX OLED è stato progettato appositamente per essere un monitor gaming immersivo, dotato della tecnologia Low Blue Light protettiva di LG Display che riduce l’affaticamento degli occhi persino durante lunghe maratone televisive.

Grazie alla più recente tecnologia LG W-OLED, i pixel OLED auto illuminanti di XENEON FLEX offrono una picco di luminosità di 1000nit, con un rapporto di contrasto di 1.350.000:1, e immagini più realistiche e accurate possibili. Tempi di risposta GtG di 0,03 ms, tempi di attivazione/disattivazione pixel di 0,01 ms e una frequenza di aggiornamento fino a 240Hz consentono di eliminare quasi del tutto la sfocatura dell’immagine, assicurando un’esperienza gaming senza compromessi, totalmente compatibile con gli standard di sincronizzazione adattiva NVIDIA G-SYNC e AMD FreeSync Premium.

Questa settimana, il monitor gaming di Corsair XENEON FLEX 45WQHD240 OLED verrà presentato durante la gamescom 2022. Ulteriori dettagli di lancio, disponibilità e specifiche finali verranno forniti nel corso del 2022.