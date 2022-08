PGA Tour 2k23: primo video gameplay

Annunciato pochi giorni fa, PGA Tour 2k23 si mostra con il primo video gameplay. 2K ha infatti pubblicato un primo filmato, di un paio di minuti, del nuovo episodio della serie golfistica. Potete vederlo in fondo alla notizia.

Oltretutto, è stato anche il primo Clubhouse Report, che mostra le nuove caratteristiche che dovranno attendersi i giocatori. Nel gioco ci sarà la possibilità di scegliere il colpo con la levetta analogica (uno swing che replica in modo accurato il movimento di un vero colpo) oppure il colpo a tre clic (che debutta ufficialmente nella serie PGA TOUR 2K e ti richiede di tenere premuto e rilasciare il pulsante A/X -in base alla tua piattaforma- per ottenere potenza, per poi toccarlo due volte in modo da caricare il colpo e scegliere l’angolo.

Tra i pro, con a capo l’uomo copertina Tiger Woods, ci saranno anche Justin Thomas, Collin Morikawa, Lexi Thompson e molti altri, tra i quali in qualità di VIP: Micheal Jordan.

All’avvio del gioco ci saranno a disposizione 20 campi da golf ufficiali, tra cui nuove aggiunte come il Wilmington Country Club, il The Renaissance Club, il St. George’s Golf and Country Club e tanti altri.

Si potrà iniziare la propria carriera da professionista nella modalità MyCAREER in qualità di membro del TOUR Korn Ferry per qualificarsi nello scenario competitivo del PGA TOUR.

Tornano le modalità del Divot Derby e Stroke and Match Play, ed arriva per la prima volta Topgolf, dove accomodarsi in una delle tante postazioni di tiro, da solo o in compagnia di fino a 3 giocatori, per sparare a ripetizione una raffica di colpi.

Infine, la modalità Course Designer vi permetterà di crearvi i vostri campi personalizzati, tra ruscelli e fairway che si snodano tra lussureggianti alberi.

Qui sotto potete vedere il trailer gameplay di PGA Tour 2k23. Il gioco sarà disponibile dal 14 ottobre (o dall’11 ottobre, in edizione Deluxe e Tiger Woods) su Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4 e PC Steam.