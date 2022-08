Samsung presenta il nuovo 990 PRO (SSD NVMe)

Samsung Electronics ha annunciato il 990 PRO, l’SSD NVMe ad alte prestazioni di Samsung basato su PCIe 4.0. Grazie a velocità fulminee e a un’efficienza energetica superiore, la nuova unità SSD è ottimizzata per i giochi più impegnativi dal punto di vista grafico e per altre attività intensive come il rendering 3D, l’editing video 4K e l’analisi dei dati.

KyuYoung Lee, vicepresidente del Memory Brand Product Biz Team di Samsung Electronics, ha dichiarato:

“Con le continue innovazioni nel campo dei giochi, della tecnologia 4K e 8K e delle applicazioni basate sull’intelligenza artificiale, l’esigenza dei consumatori di disporre di storage ad alte prestazioni sta crescendo in modo esponenziale. Il 990 PRO offre un equilibrio ottimale tra velocità, efficienza energetica e affidabilità, rendendolo la scelta ideale per i giocatori accaniti e i professionisti creativi che desiderano lavorare e giocare senza interruzioni”.

Prestazioni estreme per un’esperienza di gioco coinvolgente

Dotata della più recente V-NAND di Samsung e di un nuovo controller proprietario, la serie 990 PRO offre la più alta velocità attualmente disponibile sfruttando l’interfaccia PCIe 4.0. L’unità SSD offre velocità di lettura e scrittura sequenziali fino a 7.450 megabyte al secondo (MB/s) e 6.900 MB/s, rispettivamente, mentre le velocità di lettura e scrittura casuali raggiungono 1.400K e 1.550K IOPS, rispettivamente. Con un miglioramento fino al 55% delle prestazioni casuali rispetto al precedente 980 PRO, il nuovo modello 990 PRO è particolarmente indicato per i giochi più impegnativi e per le attività creative e di produttività.

Gli SSD NVMe ad alte prestazioni sono fondamentali anche per sfruttare appieno i vantaggi delle più recenti tecnologie per console e giochi. Grazie alla tecnologia NVMe, il 990 PRO garantisce tempi di caricamento più rapidi su PC e console per un’esperienza di gioco più coinvolgente. Quando testata con Forspoken, il nuovo gioco di ruolo d’azione di Luminous Productions che supporta la più recente tecnologia di game-loading, il tempo di caricamento delle mappe è stato di circa un secondo, rispetto ai quattro secondi di un’unità SSD SATA e ai 28 secondi di un disco rigido (HDD).

Massima efficienza energetica e controllo termico affidabile

Costruito su un’architettura a basso consumo, il controller di nuova generazione di Samsung migliora drasticamente l’efficienza energetica dell’ SSD fino al 50% rispetto al modello 980 PRO. Inoltre, il modello 990 PRO è dotato di un rivestimento in nichel sul controller e di un’etichetta di diffusione del calore sull’unità per una gestione termica affidabile. La tecnologia Dynamic Thermal Guard di Samsung garantisce inoltre che la temperatura dell’unità rimanga nell’intervallo ottimale.

La versione 990 PRO con Heatsink garantisce un ulteriore livello di controllo termico, mentre le luci RGB aggiungono un tocco di stile all’unità.

Il modello 990 PRO di Samsung è anche un’ottima soluzione per gli aggiornamenti di computer portatili e desktop e per i PC assemblati autonomamente, in quanto fornisce un significativo aumento delle prestazioni e al tempo stesso consuma meno energia per una maggiore durata della batteria e una migliore gestione termica.

Il 990 PRO sarà disponibile a livello globale a partire da ottobre con un prezzo di 189,99 € per il modello da 1 TB e di 349,99€ per quello da 2 TB. Una versione con capacità di 4TB sarà disponibile a partire dal prossimo anno. Per ulteriori informazioni, compresi i dettagli sulla garanzia, potete collegarvi al sito ufficiale, si in italiano, che in inglese.