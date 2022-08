Splatoon 3: demo scaricabile, Splatfest World Premiere in arrivo il 27 agosto

Splatoon 3 verrà lanciato per Nintendo Switch il 9 settembre, ma è già possibile fare un primo tuffo nel gioco scaricando la demo gratuita tramite il Nintendo eShop.

Le nuove battaglie Splatfest di Splatoon 3 presentano una formula rinnovata e saranno introdotte nella Splatoon 3: Splatfest World Premiere il 27 agosto. Chiunque voglia iniziare a splattare può semplicemente scaricare oggi la demo gratuita nel Nintendo eShop e dare un’occhiata al tutorial. Quindi, si potrà fare una passeggiata per Splatville e prepararsi per lo Splatfest di sabato. Scaricando la demo Splatfest World Premiere, i giocatori riceveranno via e-mail anche un codice per una prova gratuita di 7 giorni di Nintendo Switch Online.

Le squadre Splatfest vengono scelte rispondendo alla domanda “qual è il migliore tra sasso, carta o forbici?” Le squadre si danno battaglia nelle Mischie Mollusche, in cui ogni vittoria fa guadagnare punti per ciascuna delle tre squadre. Mischie Mollusche è un’accesa modalità di battaglia a squadre quattro contro quattro in cui l’obiettivo di ogni team è di imbrattare più territorio in tre minuti di gioco.

L’evento principale inizia il 27 agosto. Tra le ore 10:00 e le 16:00, i giocatori dovranno rivendicare il proprio territorio contro una squadra alla volta, mentre dalle 16:00 alle 22:00 potranno affrontare le nuove partite tricolore in cui quattro giocatori della squadra in vantaggio sfideranno due giocatori della seconda e della terza squadra. La squadra che imbratta più territorio in tre minuti si aggiudica la vittoria. Questo formato 4-v-2-v-2 porta un nuovo tipo di caos colorato negli Splatfest. Successivamente, i risultati verranno calcolati e rivelati domenica 28 agosto alle 16:00 ora italiana.

Vi lasciamo, qualora vogliate, al nostro provato.