Yu-Gi-Oh! Gioco di carte collezionabili: disponibile Maestri di Tattica

Konami ha annunciato che il nuovo booster set Maestri di Tattica per Yu-Gi-Oh! GIOCO DI CARTE COLLEZIONABILI (TCG), è disponibile ora in Europa e Oceania. Questo set di 60 carte introduce tre nuove strategie che vi permetteranno di definire le regole di ingaggio come mai prima d’ora. Ecco alcune delle novità:

Schierate le vostre unità dalle Zone Pendulum e respingete le forze nemiche! Questo tema è specializzato nel trasformare le carte Mostro Pendulum da Incantesimi a mostri e nel trasformare i mostri dell’avversario in Incantesimi. Respingete i mostri del vostro avversario e marciate verso la vittoria.

Questo tema è specializzato nel trasformare le carte Mostro Pendulum da Incantesimi a mostri e nel trasformare i mostri dell’avversario in Incantesimi. Respingete i mostri del vostro avversario e marciate verso la vittoria. Accogliete i mostri del vostro avversario in un labirinto pieno di insidie! Pericoli noti e sconosciuti vi attendono in questo nuovo tema.

Pericoli noti e sconosciuti vi attendono in questo nuovo tema. Infine, prendete in mano la situazione e plasmate il vostro cammino verso la gloria! Oltre a questi tre nuovi temi, troverete anche vecchie carte che vi saranno molto utili durante i Duelli. Infine, 15 carte del set saranno anche disponibili in versione Rare Collector. Il booster set Maestri di Tattica contiene 60 carte: 10 Ultra Rare, 15 Super Rare, 35 Rare.