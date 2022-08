Serial Cleaners Provato gamescom 2022: un lavoretto pulito pulito

Un mondo in cui esiste un business dove si aiutano gli assassini a ripulire, letteralmente, la scena del crimine è sicuramente bizzarro e controverso. Eppure questo agghiacciante scenario è stato catturato all’interno di Serial Cleaners, titolo pubblicato da 505 Games e in uscita il prossimo 22 settembre per PC, Nintendo Switch, Xbox One e PlayStation 4. Noi di GamesVillage.it abbiamo avuto il piacere di essere stati invitati dal publisher nella prima giornata aperta al pubblico della gamescom 2022, in cui abbiamo partecipato a un playtest dalla durata di circa trenta minuti.

Serial Cleaners: “pulizie” di primavera

Per chi non lo sapesse, Serial Cleaners è il seguito di Serial Cleaner che, come il nome stesso potrebbe farci intuire, ha come cambiamento più evidente il fatto che il vecchio protagonista Bob è ora affiancato da un gruppo di colleghi.

Il game loop di Serial Cleaners è rimasto essenzialmente invariato, tuttavia l’inserimento di nuovi membri del cast ha concesso l’occasione di svecchiare ampiamente la formula già vista nello scorso capitolo. Nel corso della demo abbiamo iniziato la nostra partita con Bob, con un gameplay che è risultato molto simile all’originale, ma con gli altri personaggi abbiamo avuto modo di sperimentare nuovi modi per ripulire la scena del crimine. Se con il protagonista di Serial Cleaner ci è concesso nasconderci e ripulire il livello in maniera discreta e metodica, non sarà lo stesso per Psycho, ad esempio, che invece si dimostrerà l’esatto opposto, avvalendosi di una sega elettrica per far sparire i corpi delle vittime.

Ogni personaggio ha caratteristiche peculiari, che ci permettono di giocare in maniera totalmente differente e sperimentare nuovi metodi per passare inosservati agli occhi della polizia mentre svolgiamo il nostro lavoro.

Inoltre, lo stile di Serial Cleaners è più unico che mai. Sempre con in background una rilassante musichetta funk, i nostri protagonisti si aggireranno per i livelli di gioco, che risultano essere ben pensati dal punto di vista ludico e molto distinguibili tra loro, grazie al design unico di ogni scena. La New York degli anni ‘90 è stata catturata in pieno: pare quasi di essere catapultati in un film pulp hollywoodiano di quegli anni.

Ciò che però ci ha dato più soddisfazioni in Serial Cleaners è stata la componente ludica. Ripulire la scena del crimine e, al contempo, non farsi vedere dalla polizia sarà molto stimolante per la nostra mente e piuttosto complesso. Uno degli ostacoli più ostici, ma anche divertenti da affrontare, è il fatto che gli agenti si accorgono di ogni cambiamento apportato all’interno del livello. Ad esempio, aprire una porta o spostare un cadavere verrà subito notato e avvierà una fase di ricerca, per cui ci è richiesto di essere sempre attenti e pronti a reagire a cambiamenti imprevisti.

DATA D’USCITA: 22 settembre 2022

PIATTAFORME: PC, Nintendo Switch, Xbox One e PlayStation 4

SVILUPPATORE: Draw Distance

PUBLISHER: 505 Games

Nel complesso, Serial Cleaners si è presentato come un ottimo titolo durante la nostra versione di prova. Abbiamo apprezzato la varietà del cast, sia per la dinamica di gruppo tra i vari personaggi che per le meccaniche di gameplay uniche ad essi, che ci garantiscono un’esperienza più stimolante e variegata rispetto al suo predecessore.