Stray Blade Provato gamescom 2022: un cavaliere errante a Colonia

Il primo giorno di gamescom 2022 aperto al pubblico ha portato noi di GamesVillage.it ad affrontare un altro giorno di prove esclusive. Durante queste ore di fiera abbiamo avuto il piacere di essere ospitati da 505 Games per testare in anteprima Serial Cleaners e Stray Blade; per il primo vi invitiamo a visitare questo link, mentre in questo articolo ci concentreremo sul titolo Point Blank Games.

La durata della nostra prova è stata di circa trenta minuti, durante i quali abbiamo ricevuto un’infarinatura generale dell’opera e, soprattutto, toccato con mano quello che sarà il gameplay di Stray Blade.

Il videogioco al momento non presenta una finestra di uscita chiara, tuttavia ci è stato detto che l’arrivo dovrebbe essere confermato per il prossimo anno per PC, Xbox e PlayStation.

Stray Blade: un soulslike alla mano

Stray Blade si è presentato come un generico soulslike, per cui avremo modo di controllare un personaggio che compirà gesta e azioni tipiche di questo genere. C’è da evidenziare, comunque, come in realtà alcune meccaniche oramai standard non siano presenti, come l’attacco in corsa o quello dopo la schivata. Per questo motivo i combattimenti si sono rivelati molto meno tattici della media del genere, perlomeno per quel che concerne questo assaggio di gioco.

Durante la nostra esperienza con Stray Blade abbiamo notato che il metodo migliore per sconfiggere i nemici è quello di optare per una tattica di hit’n’run. Il motivo principale è dovuto dal fatto che le meccaniche di stunlock degli avversari non sono apparse chiarissime, così come la differenza tra le varie armi, ma chiaramente tutto potrebbe cambiare con un playtest approfondito.

Parlando dell’equipaggiamento presente all’interno di Stray Blade, abbiamo potuto utilizzare uno spadone, un’accoppiata spada + scudo e dei coltelli a due mani. Questi ultimi si sono mostrati molto utili, specialmente grazie al fatto che nell’opera è presente una meccanica peculiare legata alla barra della stamina dei mob. Proprio come accade in Sekiro: Shadows Die Twice, anche in Stray Blade otterremo una ricompensa per essere riusciti a far arrivare a zero la stamina dei nemici. In pratica, ciò che potremo fare è un’esecuzione che potrà annientare all’istante l’ostacolo.

Come anticipato in precedenza, però, il titolo sembra prediligere uno stile di gioco passivo, per cui è molto complesso basare il proprio gameplay su questa feature, a meno che non si stia affrontando degli avversari di basso rango.

La direzione artistica ci è sembrata un po’ troppo generica, con un setting che era né più né meno che una landa erbosa con qualche accampamento, sparso in diverse zone. Tuttavia ciò che rende interessante il level design è il fatto che ad ogni morte la tipologia di nemici e la loro posizione cambierà, per cui possiamo aspettarci una difficoltà più ampia dovuta all’imprevedibilità degli spawn.

Il comparto narrativo pare non essere il focus principale di Stray Blade, dato che si concentra molto sulla parte ludica, tuttavia è presente una lore. In pratica, il nostro protagonista è legato alla terra di gioco e, finché non la lascerà, ritornerà in vita ad ogni morte. Il nostro compagno di viaggio, Boji, sarà colui che ci spiegherà la nostra situazione, con l’obiettivo di spezzare la maledizione per entrambi.

DATA D’USCITA: 2023

PIATTAFORME: PC, Xbox e PlayStation

SVILUPPATORE: Point Blank Games

PUBLISHER: 505 Games

Nel complesso, Stray Blade sembra un prodotto ancora piuttosto acerbo, che apparentemente non apporta nulla di nuovo o accattivante al genere di appartenenza. Ovviamente, la demo da noi provata è una versione alpha del titolo, per cui speriamo che gli sviluppatori ascoltino il feedback dei tester per migliorare l’esperienza dei giocatori: c’è ancora molto potenziale da mostrare, ne siamo sicuri.