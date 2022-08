Minecraft Legends: nuovo, epico, trailer

Annunciato durante l‘Xbox & Bethesda Showcase di giugno, Minecraft Legends torna a mostrarsi con un nuovo, epico, trailer dal titolo “Fiery Foes”, nemici infuocati potremmo dire in italiano. E di fuoco ce n’é in buona quantità nel filmato, focalizzato più sugli scontri cinematici, ma con qualche sfumatura di gameplay. Potete vederlo in fondo alla notizia.

Minecraft Legends è un action strategico in sviluppo da parte di Blackbird Interactive, dell’universo Mojang, dove guidare i propri alleati in battaglie eroiche per difendere il Sopramondo dall’invasione dei distruttivi Piglin. Arriverà nel 2023 (al momento si conosce solo l’anno) su Windows, Xbox Series X/S, Xbox One, PlayStation, Steam e Nintendo Switch anche attraverso Xbox Game Pass e PC Game Pass al day-one. Sotto il trailer, qui il link per il sito ufficiale.