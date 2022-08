Dordogne Provato gamescom 2022: o del tornare bambini

Il panorama videoludico non è unicamente composto da titoli tripla A dalle produzioni multimilionarie: esiste chiaramente anche una scena “di nicchia” in cui è possibile trovare diversi titoli che hanno le potenzialità di appassionare migliaia di giocatori. Tra questi potremmo annoverare Dordogne, un’avventura grafica pubblicata da Focus Entertainment e sviluppata da Unanimation. Questi ultimi nascono come team di animazione, ma durante la nostra prova esclusiva (avvenuta nel corso della gamescom 2022), i suoi rappresentanti ci hanno raccontato il desiderio di portare la loro passione di narrare storie all’interno di un’opera di animazione interattiva: un videogioco, nella fattispecie.

Dordogne: puzzle che non sono solo “un gioco da ragazzi”

Dordogne è infatti un’avventura grafica tridimensionale dallo stile molto peculiare: tutti i disegni e i colori utilizzati ci fanno subito credere di essere finiti all’interno di una fiaba. Eppure, questa favola pare essere avvolta in un mistero che la nostra protagonista Mimi, una donna di 32 anni, è chiamata a risolvere. La storia ruota attorno alla nonna della ragazza, recentemente deceduta: per questo motivo la nipote si ritrova nella città di Dordogne per visitarne la casa. Curiosamente, la nonna di Mimi ha pensato di lasciarle numerosi puzzle e rompicapo risalenti all’infanzia della ragazza, che dovrà ora rivivere molti dei suoi ricordi per venire a capo dell’enigma.

Il gameplay è molto basilare: in pratica ciò che dovremo fare è risolvere puzzle grazie a diversi minigiochi come scattare fotografia o raccogliere delle tracce audio. Insomma, si tratta di feature già viste, che però non diminuiscono il valore narrativo di Dordogne, anzi lo esaltano, essendone il fulcro principale.

Dopo la nostra prova, durata circa quindici minuti, ci è stato spiegato che non abbiamo provato nemmeno la metà di uno dei capitoli di Dordogne, risolvendo la nostra confusione iniziale dovuta alla mancanza di contesto. Il messaggio che gli sviluppatori vogliono inviare con quest’opera interattiva è che a volte bisogna fare un passo indietro e ritornare a essere bambini, per ricominciare a vedere la vita con stupore e meraviglia, in modo da ottenere il massimo durante la nostra esistenza.

DATA D’USCITA: 2023

PIATTAFORME: PC, Xbox Series X/S, Xbox One, Playstation 4, Playstation 5 e Nintendo Switch

SVILUPPATORE: Umanimation

PUBLISHER: Focus Entertainment

Dordogne verrà rilasciato nel corso del 2023 e crediamo che sia un’opera assolutamente valida, per quel poco che abbiamo potuto vedere. Se siete alla ricerca di un’avventura che possa trasmettervi delle emozioni e lasciarvi con un messaggio, allora vi consigliamo di iniziare ad aggiungere Dordogne alla vostra wishlist di Steam. Nel caso in cui non possediate un PC per giocare, gli sviluppatori ci hanno rassicurato che il titolo arriverà anche per Xbox Series X/S, Xbox One, Playstation 4, Playstation 5 e Nintendo Switch.