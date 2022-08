Session Skate Sim: aperti i pre ordini su PlayStation

In uscita il 22 settembre 2022 su Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4, PC tramite Steam ed Epic Games Store, Session: Skate Sim è disponibile per il pre-ordine digitale. Il gioco è ancora disponibile in Early Access su Steam e in Game Preview su Xbox. Progettato da skaters per skaters, Session: Skate Sim celebra l’epoca d’oro dello skate boarding negli anni Novanta. Di giorno o di notte, nei panni di uno dei 16 skate boarder giocabili, il giocatore è libero di girare per i luoghi e gli spot più iconici di questo sport. Il gioco è dotato di un editor video ultra completo che permette di immortalare i vostri migliori trucchi, di giorno e di notte.

Session: Skate Sim permette al giocatore di ritrovare le stesse sensazioni di un vero skateboard una volta impugnato il controller grazie a un gameplay innovativo. Mai visti prima in un gioco di skateboard, i comandi a doppio stick significano che ogni stick rappresenta un piede e ogni mossa deve essere pensata per gestire e trasferire il peso, proprio come su uno skateboard. La fisica è stata sviluppata per garantire realismo, fluidità e immersione. Come nel mondo reale, ci vorranno alcune ore di apprendimento prima di padroneggiare la tecnica e sentire l’adrenalina del primo vero kick flip. Il gioco offre anche un sistema di personalizzazione completo per ogni skater e la sua tavola. Grazie alle sfide completate, il giocatore guadagna denaro da spendere nei negozi di skate. Sono disponibili 200 articoli (felpe, scarpe, cappellini, magliette, pantaloni…) delle più grandi marche. La tavola può anche essere personalizzata con i 250 pezzi disponibili, come ruote, maniglie e molti altri elementi. Oltre a essere estetiche, queste modifiche influiscono anche sul modo di pattinare.

Session: Skate Sim sarà disponibile il 22 settembre 2022 su Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4, PC tramite Steam ed Epic Games Store.