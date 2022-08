Puzzle Bobble Everybubble! annunciato per Switch

Puzzle Bobble Everybubble!,nuovo gioco della storica saga Puzzle Bobble, è in arrivo in esclusiva per Nintendo Switch. A dare l’annuncio è TAITO, ma la versione europea del gioco sarà distribuita da ININ Games. Una peculiarità del gioco in arrivo nel 2023 è che questo sarà il primo titolo del franchise a presentare una modalità storia giocabile con un massimo di quattro giocatori. Ecco di seguito una panoramica del gioco tramite il sito ufficiale dell’azienda:

Ogni sezione del puzzle è accompagnata da un intervallo di storia con i protagonisti del drago delle bolle, che mostrano le loro personalità uniche più che mai. Per completare ogni livello, i giocatori devono rimuovere le bolle collegando tre o più dello stesso colore, da soli o con l’aiuto di oggetti e espedienti divertenti e divertenti. Inoltre, per la prima volta nella storia della serie, i fan potranno godersi la modalità storia con un totale di quattro giocatori. Quindi prendi il tuo controller e unisciti ai tuoi amici in un’avventura attraverso le Isole Arcobaleno!

Storia

La storia di Puzzle Bobble Everybubble! porta Bub, Bob, Peb e Pab a Rainbow Island, dove vive Miniroon, un personaggio misterioso simile a Bub. Un giorno, Miniroon inizia improvvisamente a emettere un gran numero di bolle, coprendo l’intera isola e causando problemi ai suoi residenti. È ora che i nostri quattro amichevoli draghi delle bolle intervengano e aiutino Miniroon, il cui soffiare bolle è una cattiva notizia per l’isola!

Insomma, il gioco pur essendo un titolo che ha origine molto indietro nel tempo, ha saputo rinnovarsi fino ad arrivare ai giorni nostri diversificato e divertente, mantenendo comunque di base la fedeltà al gioco originale. Non ci resta che aspettare ulteriori informazioni da parte della casa di sviluppo, restiamo sintonizzati. Nel frattempo però lo sapevate che Ubisoft rivela tutto il potenziale di Skull and Bones? Ecco il nostro articolo dedicato.