Battlefield 2042: la Stagione 2 Maestria delle Armi sarà disponibile dal 30 agosto

Electronic Arts e DICE hanno rivelato Battlefield 2042 Stagione 2: Maestria delle Armi. Disponibile dal 30 agosto su tutte le piattaforme supportate, questa stagione porta con sé una nuova ondata di contenuti entusiasmanti, tra cui una nuova mappa, uno Specialista, armi e hardware, aggiornamenti al Battlefield Portal e 100 livelli di contenuti del Battle Pass.

Nella Stagione 2: Maestria delle Armi, il campo di battaglia si sposta nel Canale di Panama nella nuova mappa Relitto, dove si combatte in un lago prosciugato all’interno e intorno a una nave cisterna naufragata: la Starg Ceres, che ora funge da centro di commercio illegale di armi. I giocatori combatteranno per il controllo di questo mercato oscuro di hardware militare. Entrando nello Starg Ceres, i giocatori troveranno un ambiente che favorisce il combattimento ravvicinato, con un’alta densità di coperture e brevi distanze tra gli obiettivi. Il carismatico ex trafficante d’armi Charlie Crawford si unisce alla mischia nella Stagione 2 come nuovo Specialista di Battlefield 2042. Charlie ha qualche asso nella manica per dare un vantaggio alla sua squadra; quando non è impegnato ad abbattere i nemici con la sua mini gun fissa Vulcan aiuta i suoi compagni di squadra rianimandoli e ricaricando le loro scorte di gadget.

La Stagione 2 porta con sé anche un arsenale di nuove armi. La nuova AM40, una potente carabina, è stata progettata per offrire una via di mezzo tra un fucile d’assalto e un fucile mitragliatore. L’Avancys, una mitragliatrice leggera ad alta tecnologia, massimizza la mobilità e la compatibilità con gli attacchi, ideale per gli agenti segreti che vogliono fornire supporto di fuoco, mentre il PF51 confonde i confini tra SMG e pistola e dispone di un enorme caricatore, ideale per combattere gruppi di nemici. La nuova Granata a Concussione è un gadget lanciabile progettato per confondere e disorientare temporaneamente voi e la vostra squadra per dare un vantaggio tattico.