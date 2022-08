Diablo II: ecco la nuovissima funzionalità

Da oggi è disponibile ad una prova la patch 2.5 di Diablo II: Resurrected, la suddetta pactch svela una funzionalità completamente nuova e sperimentale che verrà testata durante il PTR: le Zone del Terrore.

Si tratta di una funzionalità opzionale che diversifica e rivoluziona l’esperienza di gioco fino al livello 99 in ogni stagione; ogni ora infatti le armate degli Inferi Fiammeggianti si concentreranno su un’unica area, determinando così un aumento di livello dei mostri di quell’area, incoraggiando i giocatori ad andare a caccia in vari luoghi in tutta Sanctuarium.

Questa, ovviamente, non è l'unica novità introdotto dalla patch; saranno infatti implementati dei miglioramenti volti a rendere più gradevole e fluida l'esperienza di gioco, concentrandosi inoltre sulla risoluzione di diversi bug. Il tutto è basato essenzialmente sul feedback dei giocatori. Tutte le informazioni aggiuntive, compreso l'elenco completo della patch è consultabile sul sito ufficiale di Diablo II a questo indirizzo; non resta che aspettare ulteriori informazioni e di testare con mano questa nuova funzionalità introdotta. Restiamo sintonizzati.