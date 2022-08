Hogwarts Legacy presenta una missione extra su PlayStation

Hogwarts Legacy è riemerso dopo alcuni mesi di silenzio radiofonico e abbiamo visto altri giochi di ruolo d’azione open world prima del suo lancio il prossimo anno. Di recente sono stati pubblicati anche i preordini per il gioco e a seguire è stata mostrata l’unboxing della Collector’s Edition.

La pagina del PlayStation Store menziona che Hogwarts Legacy arriverà con una missione esclusiva per la console Sony. L’esatta natura di questa ricerca, ad esempio quanto durerà, è sconosciuta, visto che WB Games non ha davvero comunicato molto al riguardo. Il community manager Chandler Wood, della casa di sviluppo Avalanche Software, si è recentemente rivolto a Twitter per chiarire che la ricerca esclusiva sarà disponibile per chiunque acquisterà qualsiasi edizione del gioco su PS5 e PS4 e non sarà legata ai preordini.

Hogwarts Legacy è un coinvolgente gioco di ruolo d’azione open world ambientato nel mondo nato dai libri di Harry Potter. Partite per un viaggio alla scoperta di ambientazioni familiari e nuove dove potrai scoprire animali fantastici, personalizzare il vostro personaggio, preparare pozioni, imparare a lanciare incantesimi e sviluppare talenti per diventare il mago che sognate di essere. Inizialmente previsto per il 2022 è stato poi posticipato al 10 febbraio 2023. Di seguito una panoramica:

Partite per un viaggio alla scoperta di ambientazioni familiari e nuove dove potrete incontrare animali fantastici, rendere unico il tuo personaggio, preparare pozioni, imparare a lanciare incantesimi e sviluppare talenti per diventare il mago o la strega che sognate di essere. Vivete in una Hogwarts del 1800. Il vostro personaggio è uno studente in possesso della chiave per svelare un antico segreto che minaccia di distruggere il mondo magico. Scoprite cosa si prova a vivere a Hogwarts mentre stringete alleanze, combattete i maghi oscuri e plasmate il destino di tutto il mondo magico.

Hogwarts Legacy verrà lanciato il 10 febbraio 2023 su PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Switch e PC.