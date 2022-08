Razer presenta Basilisk V3 Pro, il suo mouse più avanzato

Razer, azienda leader nel settore del lifestyle gaming, ha annunciato ufficialmente il suo ultimo prodotto di nuovissima generazione. Stiamo parlando di Basilisk V3 Pro, mouse da gioco più avanzato di Razer ad oggi, il quale alza notevolmente gli standard della community. A prendere parola in merito è Chris Mitchell, Head of the PC Gaming Division dell’azienda. Ecco, di seguito, quanto dichiarato:

Il Basilisk V3 Pro è il nostro mouse più avanzato, con tutti i dettagli e le funzionalità necessarie per sbaragliare la concorrenza.In sostanza, il Basilisk V3 Pro offre ai gamer tutto ciò che possono desiderare e più opzioni di personalizzazione che mai.



Il mouse è alimentato da Razer Chroma e dispone di illuminazione Chroma a 13 zone con Full Underglow che da quindi la possibilità di personalizzare ogni zona con oltre 16,8 milioni di colori; rendendo inoltre l’esperienza più immersiva grazie alla reazione dinamica con oltre 200 giochi compatibili. Per quanto riguarda le prestazioni, Basilisk assicura una precisione ai massimi livelli, abbiamo infatti una precisione di risoluzione del 99,8%, inoltre il mouse si autocalibra su diverse superfici in modo da mantenere una distanza di sollevamento costante indipendentemente dalla superficie su cui viene utilizzato, consentendo controllo e precisione maggiori, persino sul vetro.

Il prodotto è inoltre dotato di Razer Optical Mouse Switch di terza generazione, che non creano problemi di doppio clic e non hanno ‘debounce delay’; grazie inoltre all’integrazione con altri dispositivi permette una connessione a 2,4 GHz, in modo tale da assicurare un’esperienza di gioco ultra reattiva con velocità superiori del 25% rispetto ad altre tecnologie wireless.

Insomma il nuovissimo mouse presenta davvero delle funzionalità innovative che permetteranno al giocatore di migliorare di moltissimo l'esperienza di gioco. Per quanto riguardo informazioni aggiuntive (anche sulla la disponibilità del prodotto) è possibile consultare il sito ufficiale dell'azienda a questo indirizzo.