Le vendite di PS5 non diminuiranno, parlano gli analisti

Alla luce del recente annuncio di Sony sull’aumento del prezzo della console ( tutt’ora introvabile) di un’ultima generazione dell’azienda, gli analisti del settore hanno cominciato a stendere delle ipotesi a lungo termine sulla questione e a rilasciare varie dichiarazioni in merito. Uno di questi analisti è il direttore della ricerca Ampere per i giochi Piers Harding-Rolls, il quale ha dichiarato di essere praticamente certo che le vendite di PS5 non diminuiranno in seguito all’aumento dei prezzi. Ecco, di seguito, quanto dichiarato:

Sebbene crediamo che ci sarà delusione per alcuni consumatori che hanno tentato di acquistare una PlayStation 5 senza successo, o che stavano risparmiando per acquistare la console giusto in tempo per l’aumento del prezzo, l’elevata domanda repressa per il dispositivo di Sony significa che il un aumento del prezzo di circa il 10% nella maggior parte dei mercati avrà un impatto minimo sulle vendite della console.Prevediamo che le previsioni di vendita di Sony per PlayStation5 rimarranno invariate



Harding-Rolls afferma inoltre che Microsoft cercherà probabilmente di trarre vantaggio dagli aumenti di prezzo della PS5 e cercherà di proporre la sua Xbox Series S, insieme a servizi come Xbox Game Pass come acquisti orientati al valore; sottolineando un pò l’idea del ” portare l’acqua al proprio mulino”. Ma sarà davvero così? Purtroppo per avere una certezza in merito, pur basandosi su queste accurate previsioni, sarà necessario attendere per vedere realmente l’impatto nella realtà. Restiamo sintonizzati.