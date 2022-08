Pac-Man World Re-Pac e SD Gundam Battle Alliance annunciati ufficialmente

Bandai Namco annuncia l’uscita di ben due giochi imperdibili:Pac-Man World Re-Pac e SD Gundam Battle Alliance. Per quanto riguarda SGBA si tratta di un GDR d’azione volto a ricreare i momenti più iconici della serie Gundam andando ad inglobare in un unico gioco diversi archi narrativi provenienti dai precedenti capitoli della serie; in modo tale sarà possibile rivivere alcuni momenti che hanno reso iconica la serie.

Pac- Man World Re- Pac fa parte di un universo narrativo che non ha bisogno di presentazioni di sorta, il nuovo titolo infatti permetterà al giocatore di intraprendere un viaggio a ritroso nel tempo nell’avventura originale, in cui il nostro eroe è ora inseguito dai fantasmi mentre salva PAC-MOM, PAC-BOY, PAC-SIS, Professor PAC, PAC-BUDDY e Pooka, solo per scoprire una nuova nemesi nel temuto TOC-MAN.

L’annuncio avviene tramite un corposo trailer ( che trovate in fondo a questo articolo); SD Gundam Battle Alliance sarà disponibile per PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch, Windows PC e STEAM, Pac- ManWorld Re-Pacinvece per PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch e PC. In Italia la versione fisica(solo per PlayStation 4 e Nintendo Switch )sarà disponibile dal 2 settembre. Restiamo sintonizzati. Nel frattempo però, lo sapevate che alcuni analisti stanno parlando delle vendite di PS5 affermando che non ci saranno cali? Ecco il nostro articolo dedicato.