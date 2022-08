Deathverse Let It Die: svelati i requisiti di sistema

Deathverse Let It Die era stato inizialmente svelato come esclusiva PlayStation per poi essere confermato anche per PC; il titolo in arrivo il prossimo autunno( non abbiamo ancora una data di uscita precisa ed ufficiale) si mostra nei suoi requisiti di sistema per PC, in modo tale da offrire al giocatore una finestra dalla quale sbirciare per la resa grafica del gioco. Ecco di seguito i requisiti di sistema rilasciati grazie alla pagina ufficiale:

Requisiti di sistema minimi

Richiede un processore a 64 bit e un sistema operativo

Sistema operativo: Windows 10 (64 bit)

Processore: Intel Core i5 3470 3,2 GHz

Memoria: 8 GB di RAM

Grafica: NVIDIA GTX 760

DirectX: versione 11

Rete: Connessione Internet a banda larga

Memoria: 40 GB di spazio disponibile

Requisiti di sistema consigliati

Richiede un processore a 64 bit e un sistema operativo

Sistema operativo: Windows 10 (64 bit)

Processore: Intel Core i7 8700K 3,7GHz

Memoria: 8 GB di RAM

Grafica: NVIDIA GTX 1080

DirectX: versione 11

Rete: Connessione Internet a banda larga

Memoria: 40 GB di spazio disponibile

Deathverse Let It Die è un titolo ragionevolmente impegnativo, ciò si evince già da un primissimo e fugace sguardo ai dati; anche se molto probabilmente potrebbe essere sufficiente anche una GTX 760 dovrebbe andare bene nel caso in cui si avesse intenzione di abbassare gli standard impostazioni e la risoluzione. Vi è già attiva la possibilità di aggiungere il titolo alla lista dei desideri; non ci resta che aspettare ulteriori informazioni da parte della casa di sviluppo, in particolar modo per quanto riguarda una data di uscita. Restiamo sintonizzati. Nel frattempo però, lo sapevate che Bandai Namco ha appena annunciato due giochi sensazionali? Ecco il nostro articolo dedicato.