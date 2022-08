L’aereo che non deve spiccare il volo

Chi è appassionato di volo e sogna da sempre di potersi librare nell’area senza buttare il sangue in un’accademia per piloti, sarà sicuramente a conoscenza di una delle più recenti novità targata 2020. Stiamo parlando in questo caso di Aviator. Oggi giorno, e soprattutto in questo periodo storico, il carburante ha raggiunto cifre da capogiro ed abbiamo constatato quanto danneggi l’aria che respiriamo, l’uso spropositato di carburanti sta infatti suscitando aspre critiche dal mondo dei social.

Possiamo allora dirci sollevati per il fatto che Aviator non sparga neppure un grammo di cO2 nei nostri cieli. Nonostante però sia un aereo ad impatto zero, che non rilascia tossicità nell’aria, dovete fare attenzione! È infatti l’unico che non potete far volare via. Se vi state chiedendo perché, leggete l’articolo per saperne di più.

Aviator è l’unico aereo che non può spiccare il volo, questo perché nel momento in cui dovesse volare prima che voi abbiate incassato la vostra vincita, verrebbe irrimediabilmente persa, senza nulla da fare! Non vi si richiede l’abilità di volo di Tom Cruise in Top Gun, ma è consigliabile, per questo tipo di slot, dotarsi di una buona dose di riflessi pronti e attenzione. Ad Aviator si può fare la propria puntata partendo da un minimo di 0,01 centesimo sino ad un massimo di 100 euro.

Parlando di gameplay, l’aereo inizia il suo viaggio prendendo poi la curva che porta con sé i moltiplicatori, più in alto andrà l’aereo, più le possibilità di vincita saliranno, e la consistenza della vincita stessa aumenterà. A questo punto però il vostro livello di attenzione non può proprio permettersi sbavature, non siete infatti a conoscenza del momento preciso in cui l’aereo volerà, dunque è raccomandabile tenersi pronti. Ad essere però precisi, più che di una slot machine, si tratterebbe di un Quick Game, facente parte di una apposita categoria, in quanto non contiene alcuna linea di pagamento, né alcun rullo. Si parla dunque di una idea di gioco rapida e dinamica.

Giocare ad Aviator non è complicato, ci sono due opzioni possibili; si potrebbe infatti aprire un account di gioco, od anche giocare con una semplice registrazione. Con aviator è inoltre possibile scegliere l’opzione multiplayer, che renderà la partita ancora più movimentata, con un’interfaccia per potersi scambiare pareri e consigli. Con l’opzione ‘’for fun’’ ci si può cimentare come prima volta nel gioco senza temere per la propria inesperienza. Il gioco è disponibile sia per versione desktop che in versione mobile, sia per iOS che Android.