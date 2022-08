Continuano la celebrazioni del primo anniversario di Pokémon Unite

I festeggiamenti per il 1° Anniversario di Pokémon UNITE sono ancora in corso, con una nuova modalità gioco, una nuova mappa e un Pokémon inedito in arrivo per celebrare il primo anno della versione mobile di Pokémon UNITE. Prendi il volo con la nuova mappa Rovine celesti di Theia (a partire dal 2 settembre). Nella nuova mappa Rovine celesti di Theia si potranno giocare battaglie UNITE classificate e standard, con nuove animazioni e Pokémon selvatici.

Sconfiggi Regieleki nel percorso superiore per guadagnare un alleato che ti aiuterà ad andare all’attacco delle aree goal del tuo avversario, mentre Regirock, Regice o Registeel appariranno casualmente nella corsia inferiore. L’effetto ottenuto dalla squadra che sconfigge questi tre Pokémon sarà sempre diverso, consentendo alle sfide di svilupparsi in maniera nuova e sempre diversa. Anche Rayquaza apparirà nell’area centrale durante gli ultimi due minuti di battaglia e garantirà uno scudo temporaneo al team che lo sconfigge. Mentre questo scudo è attivo, la potenza d’attacco e la velocità della capacità goal saranno aumentate: per la squadra avversaria sarà davvero impossibile bloccare i tentativi di fare punto.

Nuovi Pokémon giocabili usciranno nel corso di settembre! (dal 2 settembre al 13 ottobre) Tre nuovi Pokémon saranno giocabili a settembre:

Venerdì 2 settembre: Mew

Giovedì 15 settembre: Dodrio

Martedì 29 settembre: Scizor

Inoltre, in Sfida della stele di Mew, i giocatori possono raccogliere sei frammenti di stele nel corso dell’evento per ottenere gratuitamente la licenza Unite di Mew.

Lotta contro Allenatori illustri! (dal 9 settembre al 7 ottobre). Dandel, Camilla, Ornella, Laburno e Verde, personaggi tra i più amati dai fan, appariranno casualmente in questa nuova modalità di gioco e sfideranno i giocatori all’inizio delle battaglie Unite. I giocatori possono inoltre usare i biglietti Trainer battle per reclutare Dandel e la sua squadra

Campagna “invita un amico” (dal 15 settembre al 7 ottobre):

Invita un amico a giocare a Pokémon UNITE e riceverete entrambi delle ricompense! Il giocatore che ha invitato un amico può ricevere un box casuale che potrebbe contenere biglietti Holowear, biglietti Boost Energia o altre ricompense per migliorare ulteriormente la propria esperienza di gioco, mentre l’amico invitato può ottenere l’Holowear Bonfire Style per Slowbro dopo aver usato un codice invito e vinto un certo numero di partite competitive.