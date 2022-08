NVIDIA Studio: gli artisti ricreano i monumenti più importanti d’Europa

Questa settimana un trio di artisti 3D è entrato a far parte della nostra rubrica “In the NVIDIA Studio” grazie agli straordinari sforzi compiuti nel ricreare i più iconici edifici e monumenti europei con l’aiuto di NVIDIA Studio. Ogni artista ha adottato un approccio unico per ricreare l’architettura classica europea con un tocco individuale:

Robert Lazăr, conosciuto anche come Eurosadboy, ha utilizzato il software Cinema 4D per rimasterizzare l’Unione degli Architetti Rumeni di Bucarest, in Romania, costruendo modelli 3D mettendo insieme pezzi di passato, presente e futuro. Il viewport accelerato dalle GPU NVIDIA RTX ha permesso un’interattività fluida per forme e modellazioni 3D complesse, consentendogli di creare arte 3D in modo più rapido ed efficiente.

Dawid Herda, noto come Graffit, si è ispirato all’architettura storica della gru medievale di Danzica, in Polonia, risalente a 600 anni fa, per trasformare la figura in una torre futuristica di metallo e vetro. NVIDIA Omniverse ha giocato un ruolo fondamentale per l’efficienza lungo tutto il workflow: Herda è stato in grado di lavorare contemporaneamente con diverse app 3D, risparmiando tempo prezioso per concentrarsi sulla creatività. La GPU RTX ha inoltre accelerato il rendering e ha permesso a Herda di visualizzare il modello e le texture in tempo reale.

Affascinato dagli elementi circolari dell’orologio astronomico dell’iconico edificio Orloj di Praga, nella Repubblica Ceca, Dalibor Cee ha reimmaginato gli elementi in un pezzo di ispirazione fantascientifica creando un effetto lente e utilizzando elementi lucidi e dorati e forme di cristallo. L’uso di due GPU GeForce RTX 3090 Ti per utilizzare Blender ha permesso all’artista di risparmiare un’infinità di tempo, in quanto il dispositivo è stato in grado di gestire il progetto, molto pesante, e di accelerare il rendering.

