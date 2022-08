Wo Long Fallen Dinasty: pubblicato il primo gameplay trailer

Svelato all’Xbox & Bethesda Showcase di giugno, Wo Long Fallen Dinasty si mostra con il primo gameplay trailer, che potete vedere in fondo alla notizia

KOEI TECMO Europe e lo sviluppatore Team NINJA hanno infatti svelato il primo gameplay trailer di un minuto circa del loro titolo. Il nuovo filmato mostra una versione dark e afflitta da demoni dei Tre Regni, e permette inoltre di dare un’occhiata all’azione basata sulla spada e sull’utilizzo delle arti marziali cinesi, tra manovre offensive e difensive. Attualmente in sviluppo per Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4 e per PC tramite Windows e Steam, il gioco sarà pubblicato ad inizio 2023 e sarà disponibile dal day one su Game Pass su console e PC.

Oggi è stato annunciato anche il debutto mondiale di Wo Long: Fallen Dynasty al Tokyo Game Show 2022, che avrà inizio il 15 settembre presso Makuhari Messe a Chiba. La prima demo giocabile sarà disponibile nello show floor del booth di KOEI TECMO. Tutti coloro che proveranno il gioco riceveranno un originale button badge, mentre coloro che termineranno la demo riceveranno anche una t-shirt originale (articoli disponibili fino ad esaurimento scorte). Inoltre, i produttori del gioco, Fumihiko Yasuda e Masaaki Yamagiwa, appariranno nel programma TGS ufficiale di Koei Tecmo e debutteranno su un palco mai visto prima durante il broadcast.

Tokyo Game Show 2022 – Panoramica

Booth Location l KOEI TECMO GAMES booth (Hall 3, Makuhari Messe) Data l Giorni Business Ø Giovedì, 15 settembre 2022 dalle 10:00 alle 17.00 (ora locale Tokyo) Ø Venerdì, 16 settembre 2022 dalle 10:00 alle 18.00 (ora locale Tokyo) Nota bene: Venerdì, 16 settembre 2022, è previsto l’ingresso pubblico a partire dalle 14:00 l Giorni Pubblico Ø Sabato, 17 settembre 2022 dalle 10:00 alle 18.00 (ora locale Tokyo) Ø Domenica, 18 settembre 2022 dalle 10:00 alle 18.00 (ora locale Tokyo) Giveaway l Button badge originale (solo per chi gioca la demo) l T-shirt originale (solo per chi porterà a termine la demo) Nota bene: Il button badge originale e la t-shirt originale sono disponibili in quantità limitate, fino ad esaurimento scorte. Programma ufficiale TGS Data Streaming l Venerdì, 16 settembre 2022, inizio previsto per le 19.20 (ora locale Tokyo) Ospiti l Produttori di Wo Long: Fallen Dynasty Fumihiko Yasuda Masaaki Yamagiwa Nota bene: I dettagli del programma e l’orario possono variare senza preavviso. Informazioni aggiuntive Sito web speciale di KOEI TECMO GAMES TGS2022 (JP/EN/TCH) http://www.gamecity.ne.jp/tgs/

Qui sotto il trailer, in italiano. Qui invece le caratteristiche principali del titolo.