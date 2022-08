Embracer Group ha completato l’acquisizione di Crystal Dynamics, Eidos Montreal e Square Enix Montreal

A maggio era arrivata la notizia dell’accordo d’acquisizione da parte di Embracer Group di Crystal Dynamics, Eidos Montreal e Square Enix Montreal: oggi 26 agosto, attraverso un comunicato, l’holding company svedese ha annunciato di aver completato la transazione.

Questo il comunicato:

Il 2 maggio 2022, Embracer Group AB (“Embracer”) ha stipulato un accordo per l’acquisizione degli studi di sviluppo Crystal Dynamics, Eidos-Montréal, Square Enix Montréal e di un catalogo di IP che comprende Tomb Raider, Deus Ex, Thief, Legacy of Kain e più di 50 giochi del catalogo arretrato di SQUARE ENIX HOLDINGS CO., LTD.

Tutte le condizioni per la transazione, comprese le approvazioni normative, sono state soddisfatte e la transazione può essere completata. Embracer ha quindi completato oggi l’acquisizione.

Le società formeranno il 12° gruppo operativo sotto la guida di Phil Rogers e dei suoi dirigenti.

Ulteriori informazioni saranno fornite dalle società e dal Gruppo Embracer in un secondo momento.

Per ulteriori informazioni sulla transazione, si rimanda al comunicato stampa annunciato il 2 maggio 2022 e alla presentazione della transazione disponibile sul sito web di Embracer.

Ricordiamo oltretutto che è di pochi giorni fa la notizia di un altra acquisizione da parte dell’holding company svedese, con diverse altre aziende tra cui Limited Run e Tripwire Interactive.