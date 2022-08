Nobody Saves the World: annunciato DLC Frozen Heart

Drinkbox Studios ha annunciato Frozen Heart, DLC per Nobody Saves the World, action arrivato a gennaio su PC e Xbox, e poi ad aprile anche su Switch e PlayStation.

Come scritto nel testo che accompagna il trailer d’annuncio, che potete vedere in fondo alla notizia, il giocatore potrà prendere la forma di in un’ape o un meccanico per affrontare le prove della Tempra. E si vedonon anche… dei campi di mini-golf! Il nuovo aggiornamento sarà disponibile dal 13 settembre su PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4, PlayStation 5 e Nintendo Switch al prezzo di 4,99 dollari (presumibilmente 4,99 euro da noi). Un bundle che include sia Nobody Saves the World che il DLC Frozen Hearth sarà inoltre disponibile per 27,99 dollari su console, così come un bundle Steam che include anche l’OST del gioco.

Ian Campbell, Lead Designer del gioco, ha detto:

“Quando abbiamo distribuito il gioco originale, c’erano così tante idee che abbiamo dovuto lasciare in sospeso, e questo DLC ci ha dato la possibilità di portarne in vita alcune. Ci siamo divertiti a creare ancora più forme, oltre a enigmi e sfide che sfruttano al meglio la personalizzazione mista del gioco!”.

Il DLC Frozen Hearth porta alla luce una regione dimenticata nelle profondità del sottosuolo, dove i guerrieri più forti competono per la gloria nella Tempra, una serie di enigmi e sfide che metteranno alla prova le abilità di trasformazione e la creatività dei giocatori. Superate le prove della Tempra, i giocatori saranno ricompensati con le nuove forme Ape assassina e Meccanico, che potranno essere utilizzate sia nel DLC che nel gioco principale.