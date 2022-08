Come funziona e si gioca al calcio virtuale

Calcio vero o virtuale? Gli amanti di questo sport stanno dimostrando di apprezzare entrambe le discipline, perché se è vero che gli appassionati si sono riversati in massa a guardare live, in tv o streaming il calcio giocato tornato protagonista in questo fine estate, anche quello virtuale sta riscontrando sempre più partecipanti.

Del resto il calcio virtuale possiamo considerarla come un’autentica forma di gioco del calcio, ma in modalità simulata, ovvero riprodotta grazie a strumenti elettronici ed informatici e la cosa decisamente accattivante è che puoi giocarla quando vuoi, in ogni momento della giornata: in sostanza, il fischio d’inizio lo decidi tu!

Un calcio virtuale, ma reale a tutti gli effetti e anche particolarmente divertente, essendo peraltro ora anche tra le maggiori tendenze nel mondo delle scommesse, svettando fra i giochi simulati anche grazie alla grande quantità di appassionati di questo sport che, specialmente in Italia, vanta numeri importanti.

Come si gioca? Tutto molto semplice, perché la tipologia di scommessa è sostanzialmente quella utilizzata per il calcio reale e dunque puoi predisporre giocate come Esito Finale 1×2, Under/Over, Doppia Chance, Risultato Esatto e tante altre ancora, queste sono soltanto le più gettonate. La differenza sostanziale sta nel fatto che del calcio virtuale non vengono utilizzati né calciatori né nomi di squadre è tutto immaginario e qui le tempistiche sono particolarmente rapide: devi scommettere in anticipo e senza studiare molto.

La simulazione è comunque particolarmente dinamica ed attiva perché, comunque, ci sono elementi calcistici reali come ad esempio fallo, handicap, espulsioni e questo particolare tipo di sfide ha una durata molto bassa, la media infatti è fra i 3 ed i 7 minuti. È ovvio che non essendo reale occorre fare conto sull’andamento conseguito fino a quel momento dalle squadre e dunque una buona tecnica è quella di verificare sulle statistiche presenti i risultati delle sfide già disputate per determinare con maggiori certezze su quale squadra virtuale puntare o su che tipo di scommessa dirigere le proprie attenzioni.

Tante le gare a disposizione e nessun limite di puntate e questo potrebbe portare anche ad ingenti perdite il giocatore e quindi è bene essere “tatticamente accorti” come direbbe un vero mister. Una strategia specifica è super consigliata in questa tipologia di scommessa, anche se obiettivamente l’attrazione può essere molto forte perché la statistica la fa da padrone e non è il campo o magari l’errore di un calciatore, di un portiere o di un direttore di gara a condizionare il risultato finale e lo svolgimento dell’evento.