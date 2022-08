Switch: Nintendo conferma che non aumenterà di prezzo

L’annuncio da parte di Sony dell’aumento dei prezzi da per PlayStation 5 in diversi territori, Italia compresa, non è stato di certo un bene per chi pensava di comprare la console. E la notizia è stata talmente forte che gli altri competitor hanno dovuto rassicurare i giocatori sul fatto che non intendono seguire le orme di Sony.

Prima, Microsoft ha dichiarato di non avere intenzione di aumentare i prezzi di Xbox Series X e Xbox Series S. Ora, in una dichiarazione rilasciata a Eurogamer, anche Nintendo tramite il presidente Shuntaro Furukawa ha confermato la stessa cosa, affermando di non avere “intenzione di aumentare il prezzo commerciale del proprio hardware”.

Ciò significa che il modello base di Nintendo Switch, il Nintendo Switch OLED e il Nintendo Switch Lite dovrebbero continuare a essere venduti ai prezzi attuali in tutte le regioni, almeno per il prossimo futuro.

Data l’evidente imprevedibilità del mercato in questa fase, è rassicurante ricevere dichiarazioni da parte delle aziende che confermano di non avere in programma alcun aumento dei prezzi per il momento. In ogni caso, stando all’analista di Ampere Piers Harding-Rolls, le variazioni di prezzo della PlayStation 5 non avranno probabilmente un grande impatto sulle vendite complessive della console.