Armed Fantasia e Penny Blood: in arrivo le campagne Kickstarter dai creatori di Wild Arms e Shadow Hearts

WILD BUNCH Productions, società fondata dal team che ha creato Wild Arms, e YUKIKAZE, società fondata dal team che ha creato Shadow Hearts, hanno annunciato insieme i successori spirituali Armed Fantasia: To the End of the Wilderness e Penny Blood. Una campagna “Double Kickstarter” per finanziare entrambi questi “giochi di ruolo giapponesi su larga scala” sarà lanciata il 29 agosto.

Armed Fantasia: To the End of the Wilderness e Penny Blood condivideranno un obiettivo di finanziamento comune di 750.000 dollari, che garantirà un’uscita per PC per ciascun gioco, mentre un vicino stretch goal garantirà anche le versioni PlayStation 5, Xbox Series e Nintendo Switch del momento. L’“Early-Bird Combo” consentirà ai primi finanziatori di impegnarsi per entrambi i giochi a un prezzo fortemente scontato.

La campagna Kickstarter integrerà anche un “Combo Meter” che influisce sugli stretch goal di entrambi i giochi. Un impegno per un gioco non solo aumenterà il contatore degli stretch goal di quel gioco, ma contribuirà anche al Combo Meter condiviso che si riempie con il supporto di entrambi i giochi. Più il Combo Meter si riempie, più contenuti vengono sbloccati in entrambi i giochi. Sostenendo uno o entrambi i giochi, i finanziatori contribuiranno a costruire entrambi i titoli e a sostenere altri finanziatori. Il raggiungimento degli obiettivi consentirà di condividere contenuti in entrambi i giochi.