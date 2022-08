Deliver Us Mars Provato gamescom 2022: a spasso per Marte

Durante la gamescom 2022 ci è stato concesso di provare diversi titoli in via esclusiva: tra questi troviamo anche Deliver Us Mars, seguito diretto di Deliver Us Moon, sviluppati entrambi da KeokeN Interactive. Questa volta vestiremo i panni dell’astronauta più giovane della Terra, Kathy Johansson, inviata su Marte per una missione di recupero delle navi coloniali ARCA poiché sono essenziali per garantire la sopravvivenza degli esseri umani, ora in pericolo. Durante la nostra prova di circa trenta minuti, gli sviluppatori ci hanno rassicurato che nonostante questo sia un sequel, è possibile giocarlo e comprenderne la trama anche se non si ha avuto modo di completare (o anche solo provare) il precedente.

Deliver Us Mars: esplorando il pianeta rosso

La nostra demo di Deliver Us Moon inizia su Marte, dove la protagonista si ritrova in mezzo al nulla in seguito ad uno schianto… o quantomeno un brusco atterraggio, da quanto possiamo capire. Il gameplay dell’opera interattiva consiste nella risoluzione di puzzle e fasi di platforming, in aggiunta ad un’interessante meccanica di arrampicata. In pratica, avremo a disposizione due picconi per scalare le pareti, di cui però dovremo controllare accuratamente la direzione e la distanza in cui ci vorremmo spostare senza cadere. La feature risulta essere ben pensata e piuttosto appagante, ha una sua originalità, anche se forse risulta essere ben presto un pelino noiosa.

È vero, d’altro canto, che le sezioni di scalata hanno una curva della difficoltà progressiva, per cui sarete sempre stimolati a pensare come andare avanti. Per quanto concerne la struttura dei puzzle, durante la nostra prova della demo abbiamo visto un generico grattacapo in cui dovevamo ruotare e spostare la camera per inquadrare nella posizione corretta un pezzo di ologramma, e un altro in cui dovevamo attivare la corrente combaciando i corretti distributori energetici con i punti di interesse.

Nonostante possano sembrare metodologie di design già viste, risultano comunque interessanti e, in alcuni casi, anche complesse da risolvere.

La direzione artistica scelta è basata su una certa verosimiglianza degli ambienti. Ad esempio, Marte è raffigurata come una desolata landa arancione, ma possiamo anche trovare insediamenti e strutture da classico sci-fi movie. Tutto sommato il lavoro svolto è buono, ma probabilmente non è qualcosa che rimarrà impresso nella mente dei giocatori.

Deliver Us Mars ha una componente narrativa apparentemente molto dettagliata, di cui però sfortunatamente non abbiamo molti dettagli dalla versione di prova. L’unica cosa di cui abbiamo certezza è che il padre di Kathy è coinvolto nel furto delle armi ARCA e per questo motivo la figlia è determinata a scoprire i suoi motivi e, principalmente, se sia ancora vivo, dato che è scomparso da molti anni.

Le cutscene mostrate sono sorprendenti, per una produzione di questo tipo, dato che sono state realizzate tramite l’ausilio di veri attori, con espressioni facciali e movimenti che risultano essere molto realistici e piacevoli da osservare.

DATA D’USCITA: 2 febbraio 2023

PIATTAFORME: PC, Xbox Series X/S, Xbox One, Playstation 4, Playstation 5

SVILUPPATORE: KeokeN Interactive

PUBLISHER: Frontier Foundry

Tutto sommato Deliver Us Mars ci è parso essere un titolo che ha delle cose da dire e da mostrare, e che potrebbe dare una ventata di novità in un genere videoludico non troppo in auge ultimamente. Gli amanti dello sci-fi sicuramente avranno di cui sollazzarsi con questo promettente videogioco in uscita il 2 febbraio 2023 su PlayStation 4 e 5, Xbox Series X/S, Xbox One e PC.