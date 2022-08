Resident Evil: la serie live-action Netflix cancellata dopo una stagione

Come riportato dalla rivista Deadline, Netflix ha deciso di cancellare la serie live-action di Resident Evil dopo una stagione. La notizia arriva un mese e mezzo dopo l’uscita della serie (il 14 luglio), e non è del tutto sorprendente, dato che non ha avuto una posizione particolarmente forte nella Top 10 di Netflix e che il rapporto tra costo e visualizzazioni è il principale criterio di rinnovo da parte dell’azienda di Los Gatos.

Resident Evil aveva avuto comunque un buon debutto in seconda posizione con 72,7 milioni di ore di visione, ma non ha poi avuto la spinta della seconda settimana, raccogliendo 73,3 milioni di ore viste per un piazzamento al n. 3, prima di scendere velocemente e uscire dalla Top 10 dopo tre settimane: non ha poi goduto di particolari apprezzamenti da parte della critica e dai fan, con ad esempio il 55% di Rotten Tomatoes e il 27% di pubblico.

La serie, che ha come showrunner Andrew Dabb, si svolge in due diverse linee temporali, pre e post apocalisse zombie, che vede protagoniste le sorelle Jade e Bille Wesker.

Tra gli attori principali ci sono Ella Balinska (Jede Wesker da adulta), Lance Reddick (Albert Wesker), Tamara Smart (Jade Wesker da giovane), Siena Agudong (Billie Wesker da giovane), Evelyn Marcus (Paola Nunez).