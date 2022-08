Fall of Porcupine: pubblicato il full trailer d’annuncio

Nelle ultime ore, il publisher Assemble Entertainment e gli sviluppatori di BUNTSPCHT.GAMES hanno fatto uscire il trailer completo d’annuncio di Fall of Porcupine, avventura disegnata basata sulla storia, con protagonista un giovane piccione dottore tra vita e lavoro in un ospedale malsano. Il gioco arriverà nel 2023 (periodo preciso non ancora annunciato), su PC (Steam e Gog), Nintendo Switch, PlayStation 4, Playstation 5, Xbox One e Xbox Series X/S. Potete vedere il filmato in fondo alla notizia.

Al momento è anche disponibile gratuitamente il prologo Last Days of Summer, su PC, PlayStation Xbox, con arrivo anche su Switch il 30 agosto.

Queste le caratteristiche del gioco attraverso la pagina Steam:

Esplorate un mondo bellissimo e vario

Non c’è solo molto da scoprire nel vecchio ospedale, ma anche nella piccola città di Porcupine. Prendetevi il tempo per incontrare gli abitanti del villaggio e bere una birra con loro nel pub locale, oppure fate una gita nella vicina foresta, dove si nascondono misteriose rovine di un castello.

Conoscere personaggi interessanti

Il bieco dottore, l’infermiera altruista, gli intelligenti amici di Finley e molti altri abitanti popolano la piccola città di Porcupine. Partecipate a dialoghi divertenti, profondi e talvolta seri, in cui potrete scegliere le vostre risposte e influenzare le vostre relazioni.

Dimostrate le vostre capacità e la vostra empatia

Non avete nemmeno il tempo di guardare l’orologio perché i vostri pazienti stanno aspettando! Indagate sui loro problemi attraverso le vostre conversazioni e curateli in diversi minigiochi che vi mettono alla prova in termini di logica, velocità e abilità. E soprattutto, resistete allo stress quando il severo primario metterà ancora una volta in discussione le vostre conoscenze.

Scoprire oscuri segreti

A prima vista, la piccola città è un luogo caldo e amichevole, dove tutti si conoscono e si salutano. Ma se ci vivrete per un po’ di tempo, sospetterete che non tutti sono così onesti come fingono di essere e che le ombre si nascondono in lontananza. State in guardia!

Qui sotto potete vedere il full reveal trailer di Fall of Porcupine.