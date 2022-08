MultiVersus: il nuovo spot si rifà agli anni ’90

Warner Bros e Player First Games hanno fatto uscire nelle ultime ore un nuovo spot per MultiVersus, il brawler free-to-play con i personaggi legati all’universo Warner. Il filmato in questione parodizza gli spot come andavano negli anni ’90, a partire dal filtro dei colori, passando per la musica di sottofondo, la voce stessa che pubblicizza e che si rivolge direttamente all’utente, con sparse delle chicche ironiche (anche un rimando ad una nota pubblicità anti-pirateria dei primi 2000).

Tra i personaggi che si vedono nello spot, anche Morty, ultimo combattente ad essersi unito al roster in ordine di tempo. Lasciandovi al filmato qui sotto, vi ricordiamo che al momento si sta giocando la stagione 1.