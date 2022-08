Creative Assembly sta sviluppando un nuovo titolo action

Creative Assembly ha annunciato di star sviluppando un nuovo titolo action: attraverso un post sul proprio sito ufficiale, ha però fatto sapere che è ancora lontano dall’essere rivelato nei dettagli. Se ne sta occupando il team di Sofia (con assunzione anche di personale per diversi ruoli), utilizzando Unreal Engine 5. Ricordiamo che recentemente il team ha anche annunciato l’FPS sci-fi Hyenas.

Questo il comunicato completo tradotto:

Creative Assembly ha confermato lo sviluppo di un progetto action che darà vita a un nuovo franchise nell’ambito del suo crescente portfolio. Questo nuovo titolo action si affiancherà a Total War, Hyenas e all’altro progetto ancora da annunciare dello studio.

Bisognerà attendere ancora molto prima che vengano rivelati ulteriori dettagli, ma Creative Assembly è entusiasta di vedere questo team dedicato al progetto prendere forma come parte di una continua espansione dello studio CA Sofia in Bulgaria.

Il team sta assumendo personale in tutte le discipline, dando la priorità ai candidati con esperienza di lavoro su titoli in terza persona che utilizzano il motore Unreal 5. Le priorità attuali includono progettazione di giochi, programmazione, programmazione e sviluppo di videogiochi. Le priorità attuali includono game design, programmazione, arte tecnica e animazione.

CA Sofia ha aperto nel marzo 2017, rilasciando diversi DLC di Total War che hanno portato all’incredibile successo del loro primo titolo autonomo, A Total War Saga: TROY nell’agosto 2020. CA Sofia continuerà inoltre a ospitare un team dedicato a Total War che lavorerà alle uscite future.

Qui sotto potete vedere il tweet sul profilo ufficiale di Creative Assembly, che mostra anche la ricerca di ruoli come Lead Concept Artist, Senior Combat Designer e Animation Programmer tra gli altri.

Our growing team in Sofia, Bulgaria, are working on a new action game using Unreal 5.

🎨Lead Concept Artist

💻Senior Combat Designer

👩‍💻Animation Programmer + more

Join us: https://t.co/qzjlYwwmSz pic.twitter.com/7NdLSqtCvn

— Creative Assembly (@CAGames) August 26, 2022