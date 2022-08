Dark Souls 3: i server della modalità multiplayer tornano attivi dopo mesi

I server della modalità multiplayer di Dark Souls 3 vennero inattivati all’inizio di quest’anno per una serie di problematiche legate all’infrastruttura del server. Il problema in questione era determinato essenzialmente dal fatto che consentiva l’esecuzione remota di codice dannoso sui computer di giocatori inconsapevoli; e sebbene fosse tutto circoscritto a Dark Souls 3, furono resi inattivi anche i server del primo e del secondo capitolo.

Ad oggi le problematiche sono state del tutto risolte, il pericoloso exploit ( i cui dettagli furono rilasciati un paio di mesi dopo la rimozione dei server grazie a un repository Github contenente la documentazione completa) è stato del tutto ” eliminato” ed è inoltre importante specificare che quest’ultimo non è presente nell’ultimo lavoro diFromSoftware, Elden Ring.

Insomma, tutto bene quel che finisce bene per i giocatori; non ci resta che aspettare ulteriori informazioni in merito, restiamo sintonizzati. Nel frattempo però, lo sapevate che il nuovo spot di Multiversus è ispirato agli anni ’90? Ecco il nostro articolo dedicato.

Online features for the PC version of Dark Souls III have been reactivated.

We are working to restore these features for all other #DarkSouls titles and will inform you when they are back in service.

Thank you once more for your patience and support. pic.twitter.com/XHiCZDEANC

— Dark Souls (@DarkSoulsGame) August 25, 2022