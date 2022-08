devcom 2022: tiriamo le somme sulla fiera dedicata agli sviluppatori

Fondata nel 2017 e organizzata da devcom GmbH, una filiale dell’associazione dell’industria videoludica tedesca, devcom è l’evento ufficiale per sviluppatori della gamescom, il più grande evento mondiale di giochi per computer e videogiochi, e la conferenza annuale dedicata ai developer più importante d’Europa. Originariamente nata come una cornice di cinque giorni per una serie di eventi, devcom è ora un’esperienza di un anno intero incentrata sullo sviluppo di giochi, la pubblicazione di giochi, il networking e la creazione di comunità. Con il ritorno dal vivo della conferenza presso il Koelnmesse Congress Centre East di Colonia dal 22 al 23 agosto 2022, devcom ha da subito intrapreso diverse azioni volte a migliorare la propria responsabilità sociale, imponendo a se stessa degli standard più elevati per spostare l’attenzione verso un’organizzazione dal minore impatto ambientale possibile.

devcom 2022: passi importanti per l’industria e per il mondo

Con i nuovi Green Ticket, devcom ha semplificato la possibilità di donare e sostenere la cosiddetta “Foresta gamescom” per ogni visitatore della #ddc2022: all’acquisto di un pass per la conferenza degli sviluppatori devcom presso l’apposito negozio online, i partecipanti hanno potuto scegliere tra diverse opzioni di solidarietà durante il processo di check-out, in maniera tale da permettere a ciascuno di contribuire con un solo clic. La “Foresta gamescom” è il progetto di sostenibilità dell’evento: in collaborazione con il partner commerciale Treemer, scopo dell’iniziativa è quello di ricostruire un ambiente boschivo misto e resistente al clima vicino a Bayreuth, in Germania. Stephan Reichart, direttore generale di devcom GmbH, ha affermato:

“Negli ultimi due anni abbiamo affrontato sfide molto particolari come organizzatori di eventi nell’industria videoludica. Tuttavia, in quanto devcom, non vogliamo concentrarci esclusivamente sul successo economico, ma anche fare la nostra parte per affrontare le sfide sociali del periodo storico che stiamo vivendo. Per esempio, abbiamo deciso di offrire ai team ucraini la possibilità di partecipare gratuitamente alla conferenza di quest’anno, dal 2020 svolgiamo il summit gratuito “Call for Change” e collaboriamo con ClimatePartner per gestire il nostro evento fisico in modo neutrale dal punto di vista climatico. Quando selezioniamo i partner, ci assicuriamo che operino e producano nel modo più ecologicamente rispettoso possibile. Con i Green Ticket, i visitatori hanno avuto anche la semplice possibilità di ridurre significativamente le emissioni di carbonio come parte della #ddc2022“.

Il programma di quest’anno è stato caratterizzato un’ampia gamma di conferenze, panel, chiacchierate e workshop di alta qualità, tenuti da decine di esperti del settore attraverso sei palchi dal vivo. Fra i partecipanti di spicco possiamo menzionare Andrew Maximov di Promethean AI, Fernando Reyes Medina di 343 Industries, Dana Nightingale e Meghan Sébastien Hannier di Arkane Lyon, Rich Lambert e CJ Grebb di Zenimax Online Studios, Marta Fijak di Anshar Studios, i compositori Jesper Kyd, Olivier Derivière, Inon Zur e Richard Jacques, nonché Anne Gibeault e Sebastien Lambottin di Phoenix Labs. devcom ha inoltre elargito un caloroso benvenuto a Jason Della Rocca, uno dei più noti imprenditori del ramo, e a Celia Hodent, consulente per la UX delle esperienze interattive, oltre a molti altri specialisti di spicco dell’industria degli sviluppatori di videogiochi. Tutte le sessioni tenutesi durante i primi due giorni della conferenza sono state trasmesse in streaming, rendendo disponibili ai partecipanti una media di 35 ore di contenuti giornalieri, che resteranno consultabili anche dopo la conclusione. Per quanti erano focalizzati sullo sviluppo commerciale, il sistema di matchmaking devcom e la piattaforma di eventi Swapcard hanno aperto l’8 agosto, due settimane prima dell’inizio della conferenza, e rimarranno accessibili fino all’11 settembre. I partecipanti che non hanno potuto recarsi a Colonia sono stati comunque messi in condizione di incontrare virtualmente tutti i partner presenti e di partecipare alla Business Expo, come accaduto negli ultimi due anni.

Formula ibrida, numeri da record

La devcom 2022 ha stabilito un nuovo record di presenze al suo primo evento completamente ibrido, con oltre 3.500 iscritti fino al 26 agosto compreso. Soltanto sul sito, il numero di partecipanti è aumentato del 10% rispetto al precedente anno record del 2019. L’accesso digitale alla conferenza, e quindi a più di 120 sessioni con oltre 180 relatori, è avvenuto tramite la nuova piattaforma gamescom Biz Community: grazie a quest’ultima, tutti i partecipanti alla devcom hanno avuto l’opportunità non solo di seguire il programma completo e di visitare le mostre digitali, ma anche di organizzare incontri di business tra e con la comunità devcom. L’app dell’evento ha registrato più di 11.200 contatti e di 31.400 messaggi scambiati tra gli utenti registrati. Inoltre, la #ddc2022 è stata accompagnata da un programma live di 5 giorni sul canale ufficiale Twitch che, con i suoi 765.000 visitatori, ha più che triplicato il numero di telespettatori rispetto al 2021. I Let’s Play, le interviste e i contenuti settoriali sono stati resi consultabili gratuitamente, raggiungendo così anche raggiungere molte altre persone interessate, ben oltre i diretti convenuti alla devcom.

“Siamo davvero entusiasti dell’elevato numero di persone che hanno preso parte alla nostra prima conferenza completamente ibrida.”, ha aggiunto Reichart. “La decisione di trasmettere tutte le sessioni online e di offrire ai nostri ospiti online un’esperienza unica è stata quella giusta e ha confermato ciò che abbiamo imparato negli ultimi anni. Gli interventi e i seminari sono stati accolti positivamente sia dagli spettatori di tutto il mondo che in loco, dunque il nostro ringraziamento speciale va a tutti coloro che hanno accettato di condividere le proprie conoscenze per noi e con noi. Complimenti a tutto il team per l’eccezionale lavoro degli ultimi due anni, il cui risultato si è potuto vedere questa settimana a Colonia in occasione della grandiosa #ddc2022. Ora è il momento di tirare un respiro profondo e poi riprendere a novembre con i nostri due summit – Tech & Tool e Art & Animation – nel pieno rispetto degli eventi distribuiti per tutta la durata dell’anno solare.”

Il convegno ha preso il via lunedì 22 agosto con il keynote di Joe Brammer, cofondatore e CEO di Bulkhead. Il giovane e capace imprenditore, già inquadrato da Forbes come una delle figure under 30 di riferimento per l’industria videoludica, ha parlato delle positive implicazioni riguardanti la settimana lavorativa di 4 giorni, poiché il suo studio è stato il primo nel segmento di aziende britanniche da più di 100 dipendenti a sperimentare questa soluzione, dando maggior valore alla vita personale e alla libertà creativa dei dipendenti per trasformare il settore in un posto migliore in cui lavorare. Dana Nightingale, campaign director di Arkane Lyon, ha aperto il secondo giorno della conferenza e, con “Deathloop’s User Research – User Experience Death Loop”, ha parlato dell’influenza che hanno avuto i sondaggi condotti tra gli utenti per la creazione delle prime ore di gioco di Deathloop, e di come tutte le modifiche più o meno drastiche apportate di conseguenza al gioco siano state in egual misura successi travolgenti e rivelazioni di nuovi, imprevisti e formidabili problemi. Nel corso della conferenza si sono poi svolti diversi format inediti, come l’esclusiva cena di networking la sera prima della devcom, il FLINTA* Meetup di tre ore, il devcom Executive Summit e la grande Indie Dev Night al Bootshaus di Colonia. Gli eventi non solo hanno incoraggiato i partecipanti a creare o consolidare reti di contatti, ma hanno anche stimolato lo scambio professionale e culturale, e sono proprio questi gli aspetti che l’organizzazione punta a far diventare parte integrante della devcom Developer Conference anche in futuro.