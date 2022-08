Sonic Frontiers Provato gamescom 2022: sfrecciare da Colonia alle Starfall Island

Tra i giochi presenti in occasione dell’Opening Night Live tenutasi alla gamescom 2022, abbiamo avuto il piacere di ritrovare Sonic Frontiers, il titolo di casa SEGA con data di uscita fissata per l’8 novembre su console Playstation 4 e 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch e PC. A Colonia però, noi di GamesVillage abbiamo avuto anche l’opportunità di poter finalmente testare con mano una versione di prova esclusiva, composta da una quest susseguente al prologo messo a disposizione del pubblico presente in fiera. Non potevamo lasciarci sfuggire un’occasione simile e dunque, abbiamo approfittato dell’invito di SEGA e siamo entrati in contatto con la nuova avventura del riccio blu supersonico.

Sonic Frontiers: quanto ci fai correre, Knuckles!

La demo da noi provata ci catapulta subito nei panni del porcospino blu, all’interno di una distesa di sabbia adornata da piattaforme e binari, che possiamo utilizzare per sfruttare le abilità di movimento e velocità del protagonista. L’obiettivo della missione è quello di trovare ben 28 oggetti collezionabili per liberare l’echidna Knuckles, ex-avversario e ora alleato di Sonic, dalla sua prigione digitale. Sì, avete letto bene, la demo proposta si è rivelata essere una fetch-quest piuttosto lunga, in cui ci era richiesto di trovare gli item chiave per completare la missione: un tipo di demo inaspettata e originale rispetto a quel che ci immaginavamo, ma che ci fa capire il potenziale del gioco e la sua grandezza in termini di missioni.

In sostanza, ciò che abbiamo fatto, per gran parte della nostra prova, è stato correre per la vasta mappa a nostra disposizione e cercare di trovare gli oggetti richiesti per liberare Knuckles. Il sistema di movimento consiste in azioni automatiche, dove al giocatore è richiesto di premere il prompt indicato al momento corretto. In soldoni, è tutto automatizzato, ragion per cui Sonic Frontiers ci è parso essere, più che un open-world, un gioco relativamente su binari, ma ambientato in un livello “aperto”. Dunque, il mondo può essere definito più che “open” e quindi, una vera rivoluzione per il franchise, anche se alcune delle sezioni di gioco hanno un po’ soffocato la libertà d’azione. Non vi preoccupate però, perché molte delle ampie aree presenti consentiranno al riccio blu (e di conseguenza al giocatore) di avere una maggiore libertà d’azione e di movimento. Inoltre, questa missione secondaria ci fa pensare che le missioni principali saranno molto articolate e ricche di risvolti inattesi e attività che metteranno a dura prova tutti noi, rendendo giustizia al gradi di sfida che in passato ha un po’ lesinato.

Sonic… lotta… contro… il male!

I combattimenti vantano un sistema di controllo e scontro altrettanto inatteso, con una vasta scelta di opzioni che, senza la corretta infarinatura ed esperienza, rischia di sfociare nel semplice button-smash più sfrenato, fino alla sconfitta del nemico di turno. Confidiamo che il gioco completo faccia affidamento su tutorial efficaci che ci insegnino a gestire al meglio il sistema delle schivate e degli attacchi concatenati, decisamente nuovo per i fan di Sonic ma allo stesso tempo utile e necessario viste le meccaniche open-world che andremo ad affrontare. Gli scontri più stimolanti sono quelli speciali, dove occorre completare diverse sequenze di gameplay per battere gli avversari. Dunque, alcuni combattimenti vedranno Sonic doversi muovere ad-hoc per poter danneggiare i nemici. Parliamo dunque di un sistema di combattimento assai particolare, forse unico nel suo genere. Ovviamente però, i nemici più deboli potranno essere abbattuti con il classico colpo roteante del riccio, che rievocherà i vecchi titoli della serie. Nel complesso, il comparto ludico di Sonic Frontiers, almeno a giudicare da quel che abbiamo provato, è ancora da scoprire nelle sue potenzialità, in gran parte inedite e, per questo, destabilizzanti (nel senso buono del termine). Come sarà il ritmo di gioco nel prodotto finito? Si appoggerà pesantemente a quest come quella propostaci nella demo o proporrà anche missioni più variegate e stuzzicanti? Lo scopriremo presto!

La struttura del mondo aperto invece è ben definita, ma al contempo non particolarmente caratterizzata, quantomeno sull’isola desertica che abbiamo esplorato, costellata di strutture e punti di vario interesse sparsi qua e là che non ci hanno però mostrato grossi guizzi apparenti di level design. Ma questo è il guaio tipico delle demo, volte a mostrare alcuni aspetti lasciandone volutamente altri nell’ombra e nel mistero. La direzione artistica, tuttavia, è fedele allo stile classico di Sonic, per cui rimaniamo positivi a riguardo, vista una continuità stilistica notevole a cui vanno ad aggiungersi alcuni nuovi e benvenuti elementi. Tra questi, l’inserimento nella lore di Sonic Frontiers di idee potenzialmente molto interessanti, come quella di includere due mondi, uno “fisico” e l’altro digitale, ambientato in un cyberspazio, tra cui viaggiare: bisogna vedere come verrà effettivamente sfruttata. Una cosa però è certa: bisogna elogiare SEGA e Sonic Team per aver avuto il coraggio di spingersi oltre e superare il confine tra gameplay lineare, che ha sempre contraddistinto la serie, e gameplay open-world, trovando anche la quadra giusta e i giusti compromessi tra i movimenti iper-sonici di Sonic e, ripetiamo, un sistema di combattimento unico nel suo genere, ma capace di sfruttare le caratteristiche del nostro porcospino blu.

Graficamente gradevole e tecnicamente valido!

Concludiamo il nostro scritto di Sonic Frontiers con 2 degli aspetti molto confortanti della nuova opera targata Sonic Team. Dal punto di vista grafico, il nuovo titolo del franchise è sicuramente una gioia per gli occhi, pieno di colori vistosi e con dettagli visibili, un character design apprezzabile e un’ambientazione che si estende per chilometri e chilometri, generando vaste aree piene di zone d’interesse interessanti (scusate la ripetizione) e offrendo orizzonti che fanno spalancare davvero gli occhi. Inoltre, a differenza del passato, pare proprio che gli sviluppatori abbiano deciso di dare quel tocco di “reale”, abbandonando in parte lo stile “cartoonesco” proposto negli ultimi giochi della serie. Unico piccolo dubbio: gli effetti pop-up che (raramente) si sono manifestati durante la nostra prova. Gli sviluppatori però hanno tutto il tempo di correggere questi piccoli problemucci! C’è solo da capire se ogni zona che intravediamo da lontano sarà raggiungibile, oppure la mappa porrà dei limiti alla nostra corsa.

Anche dal punto di vista tecnico Sonic Frontiers si è rivelato abbastanza solido, proponendo risoluzione elevata e un frame rate stabile che permette di godere ampiamente della velocità di Sonic, anche se non possiamo non parlare di alcuni cali di fotogrammi e piccoli rallentamenti (voluti?) dell’azione durante alcuni combattimenti. Frivolezze certo, ma la speranza è che a prodotto finito il gioco possa rivelarsi più che perfetto sotto questo punto di vista, soprattutto su console current-gen.

Piattaforme: PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series X|S, Switch, PC

Sviluppatore: Sonic Team

Publisher: SEGA

Data d’uscita: 8 novembre 2022

Nel complesso Sonic Frontiers ci è risultato essere un progetto valido, ma con molti punti interrogativi ancora da svelare: si nota la volontà di proporre una nuova frontiera nei confronti di un concept molto classico, e che quindi al contempo è giusto venga rinnovato… ma di cui temiamo vengano stravolti alcuni capisaldi. Tra tutti, il fatto che la libertà promessa dall’open-world sia fittizia poiché incanalata su binari invisibili, insieme all’adrenalina che il porcospino blu sicuramente, in un modo o nell’altro, ci offrirà. la speranza è che il sistema delle quest sia molto variegato, senza limitarsi alle fetch-quest aggiunte a pacchi solo per accumulare ore extra di gioco. Confidiamo vivamente, insomma, che nel playtest definitivo del titolo completo verremo sorpresi dalle vere potenzialità di questo nuovo Sonic, che tanto ci aveva incuriosito in prima istanza. Le premesse però sono più che buone e così come accaduto per altri franchise che hanno deciso di compiere il passo verso il “mondo aperto”, anche Sonic Forntiers potrebbe accogliere a sé nuovi giocatori, pronti ad unirsi ai fan storici che sicuramente non abbandoneranno Sonic e i suoi amici, restando al loro fianco anche in questa nuova e (speriamo) immensa avventura.