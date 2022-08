Metroidvania 9 Years of Shadows: ecco la data di uscita per PC e Switch

Metroidvania 9 Years of Shadows è un titolo che permette al giocatore di tuffarsi in iconiche ambientazioni pixel art ed ora è ufficialmente in uscita per PC e Switch. Per quanto riguarda l’uscita per PC l’inizio della commercializzazione è fissato per il prossimo 10 ottobre, mentre l’uscita per Switch ha come finestra di lancio il primo trimestre del 2023.

Inizialmente il gioco doveva uscire in contemporanea su entrambe le piattaforme, tuttavia però vi è stata una repentina smentita da parte degli sviluppatori indie di Halberd Studios. Ecco, di seguito, una panoramica del gioco tramite la sua pagina ufficiale su Steam:

Per nove lunghi anni, il mondo è stato sommerso dalle ombre più profonde, derubando ogni oggetto e creatura vivente del loro colore. Una volta una fiorente civiltà, la gente ha dimenticato il calore del sole, la gioia delle risate e la promessa di un futuro prospero.Molte anime coraggiose hanno cercato di avventurarsi nelle profondità corruttrici del castello di Talos, un orfanotrofio abbandonato da tempo da cui derivava la maledizione, ma ad ogni tentativo futile, la rassegnazione è diventata la tariffa quotidiana per la gente, ogni speranza perduta. Tranne una persona. Armata di poco oltre alla sua alabarda e al suo coraggio, la missione scoraggiante di Europa è chiara: entra nel castello, trova la fonte dell’oscurità e restituisci colore alle terre prima che sia troppo tardi.

Parti per un viaggio che cambia la vita. Assumi il ruolo di Europa e affronta le incredibili sale del castello di Talos mentre scopri l’inquietante verità sul destino dei suoi abitanti. Un toccante racconto di formazione che sottolinea l’importanza di abbracciare i nostri sentimenti per guarire. Intraprendi un viaggio di amicizia, in cui Europa e il suo fedele compagno Apino imparano a fare affidamento l’uno sull’altro per superare qualsiasi ostacolo e aiutare gli altri lungo la strada.

Metroidvania 9 Years of Shadows dunque non manca assolutamente di elementi interessanti, i quali vengono mostrati anche in un trailer rilasciato per l'occasione ( lo trovate in fondo a questo articolo). Non ci resta che aspettare ulteriori informazioni, restiamo sintonizzati.