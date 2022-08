Scars Above Provato gamescom 2022: uno shooter ragionato

Durante il periodo della gamescom 2022 abbiamo avuto di provare in esclusiva diversi videogiochi, tra questi c’è stato anche Scars Above. Pubblicato da PLAION, il titolo è uno sparatutto in terza persona ambientato in un pianeta alieno. La nostra protagonista, la dottoressa Kate Ward, è uno dei membri dell’unità SCAR. Quest’ultimo è un corpo di ricerca inviato dalla Terra per investigare il “Metaedro” una struttura aliena apparsa improvvisamente nell’orbita terrestre. Sfortunatamente, la squadra viene catapultata in un esopianeta in circostanze misteriose. Sarà quindi nostro compito svelare i misteri del pericoloso mondo che in cui ci troviamo e il motivo dell’apparizione del monolite extraterrestre.

Scars Above: tutta colpa del Metaedro

Scars Above si distingue principalmente per la sua direzione artistica che, come lo stesso sviluppatore ha spiegato durante il keynote in cui ci trovavamo, rimanda a molte opere cult del genere sci-fi. All’avvio della nostra versione di prova, dalla durata di circa trenta minuti, abbiamo potuto confermare l’ispirazione poiché i nemici affrontati erano molti simili agli Xenomorfi della saga di Alien, mentre il pianeta pareva essere una sorta di Pandora direttamente dall’Avatar di James Cameron, con la differenza dell’essere molto più cupa e pericolosa.

Con questa premessa va da sé quindi che la flora è l’elemento preponderante nel livello di gioco e il nostro obiettivo sarà quello di ricongiungerci con gli altri SCAR. Il gameplay di Scars Above è principalmente caratterizzato dalle meccaniche basilari di un third person shooter, tuttavia non mancano puzzle da risolvere. La protagonista, del resto, è più che altro una scienziata – per cui è dotata di grandi capacità analitiche e scientifiche – ma non è addestrata per combattere. Ciò è evidenziato dal fatto che avremo la possibilità di combinare i vari item presenti nel livello per creare equipaggiamenti e oggetti utili nel nostro percorso per sfruttare al meglio le nostre potenzialità, più che la forza bruta.

Un piccolo dettaglio che ci è saltato all’occhio riguarda le animazioni, che risultano essere abbastanza rigide: tuttavia la demo testata è una build di gioco in uno stato iniziale dello sviluppo, per cui è molto probabile che gli sviluppatori avranno modo di rifinire questi dettagli.

La componente narrativa non è stata analizzata nel dettaglio durante il nostro playthrough, ma sembra essere molto ricca e dettagliata. È infatti possibile analizzare molti oggetti e audio log, che ci permettono di avere una panoramica migliore di ciò che sta accadendo e la causa di questi fenomeni extraterrestri. Non a caso, svelare il mistero del Metaedro è l’obiettivo della trama, la quale ci è stato assicurato che sarà conclusiva e non avrà un finale aperto.

DATA D’USCITA: TBA

PIATTAFORME: PC, Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation4, PlayStation 5

SVILUPPATORE: Mad Head Games

PUBLISHER: Prime Matter

Scars Above si è mostrato come un prodotto ben congegnato, con qualche sbavatura che potrebbe essere facilmente risolta per la sua data di lancio, ad oggi sconosciuta. Sicuramente sarà un videogioco interessante per gli amanti del genere sci-fi, dato che il setting copre da manuale gli elementi che caratterizzano il classico incipit del pianeta alieno infestato da pericoli. Non vediamo l’ora di scoprire nuovi aggiornamenti sul titolo pubblicato da PLAION, dato che sembra molto promettente.