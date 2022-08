Endless Dungeon si mostra in un nuovo trailer

Endless Dungeon si mostra in nuovissimo trailer ( che trovate in fondo a questo articolo) volto a presentare un personaggio in particolare, Blaze il pistolero. Facendo un veloce recap della situazione, Zed parla di armi pesanti, Bunker enfatizza la difesa con il suo scudo, Blaze invece è totalmente incentrato ( ovviamente) sulla potenza di fuoco. Blaze può anche sganciare esplosivi e, fondamentalmente, il pistolero è alla ricerca di nuovi alleati nella stazione abbandonata.

Endless Dungeon aveva una versione “First Run” per un numero limitato di giocatori a giugno, come parte del programma OpenDev di Amplitude, ma nessuna data è stata annunciata; quindi il fandom è tutt’ora in attesa. Il titolo è in fase di sviluppo per Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5, PC e Nintendo Switch, non ci resta che aspettare ulteriori informazioni in merito. Restiamo sintonizzati. Nel frattempo però ecco il nostro articolo dedicato ai Gamescom Awards.