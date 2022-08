Need for Speed 2022: lancio posticipato e nuova clip

Nei progetti di giochi in arrivo di EA per il resto del 2022 il prossimo è Need for Speed, sviluppato da Criterion Games, e sarà probabilmente uno dei titoli più attesi. Anche se il gioco deve ancora essere annunciato ufficialmente, le indiscrezioni hanno rivelato dettagli sul pilota open world, dalla sua grafica con “elementi anime” in uno stile altrimenti fotorealistico ad essere ambientato in una versione romanzata di Chicago, chiamata Lake Shore City. Tramite Reddit è emersa una breve clip di gameplay del titolo, che non è particolarmente carnosa, ma sembra confermare quei dettagli. Qui sotto trovate il post con il link della clip.

Il breve video mostra un’auto che si schianta contro un oggetto circolare nell’ambiente, a quel punto lo schermo lampeggia con effetti simili a cartoni animati, come un teschio lampeggiante e ali che escono brevemente dall’auto. Nel frattempo, anche il giornalista Jeff Grubb afferma, tramite VGC, che il gioco è stato leggermente ritardato. Rapporti precedenti avevano fissato il prossimo titolo di Need for Speed per un lancio a novembre , ma Grubb afferma che Criterion ha deciso di spingerlo a dicembre e di prendersi qualche settimana in più prima di mostrarlo. È interessante notare che Grubb afferma che lo sviluppo è stato un po’ sviato durante il lavoro di supporto su Battlefield 2042, che ha avuto “un effetto a catena”. È stato anche riferito che il gioco non sarà cross-gen. Un altro rapporto recente ha anche fornito brevi dettagli sul prossimo open world e sulle funzionalità social di Need for Speed.

Need for Speed verrà lanciato esclusivamente per PS5, Xbox Series X/S e PC.