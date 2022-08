Teenage Mutant Ninja Turtles The Cowabunga Collection Recensione: chi ha ordinato la pizza?

È decisamente un periodo d’oro per il franchise delle Tartarughe Ninja: su Netflix è appena uscito il film animato relativo all’ultima serie animata, un nuovo lungometraggio cinematografico è in produzione e, dopo un periodo di tie-in piuttosto scarsi (se eccettuiamo la comparsata in Injustice) giusto un paio di mesi fa abbiamo avuto un videogioco davvero valido, Shredder’s Revenge.

Titolo, ad ogni modo, che si rifaceva ampiamente al passato, e nello specifico ai picchiaduro a scorrimento realizzati trent’anni fa da Konami.

Per chi volesse scoprire (o riscoprire) dove tutto ha avuto inizio ecco giungere la Teenage Mutant Ninja Turtles The Cowabunga Collection, raccolta antologica che comprende tutto lo scibile in materia.

Teenage Mutant Ninja Turtles The Cowabunga Collection: Pizza Time

Quella delle collection da retrogaming non è certo una novità, oramai, ma più passa il tempo e più queste assumono contorni da archivi storici (se, non, addirittura “archeologici”) e viene quasi da chiedersi il senso di giocare a titoli per il NES su una PlayStation 5. Eppure, il valore del rivivere le emozioni “col senno di poi” o dello scoprire le origini di un genere trascende qualunque considerazione del genere: se poi le antologie sono ben confezionate, come in questo caso, oltre al valore storico c’è anche quello puramente ludico.

Si tratta di una collection comprensiva di ben tredici titoli, undici dei quali giocabili anche in versione nipponica, cosa che in un paio di casi comporta qualche piccola, sensibile differenza.

Ecco l’elenco, con la macchina di riferimento tra parentesi:

Teenage Mutant Ninja Turtles (Arcade)

Teenage Mutant Ninja Turtles: Turtles in Time (Arcade)

Teenage Mutant Ninja Turtles (NES)

Teenage Mutant Ninja Turtles II: The Arcade Game (NES)

Teenage Mutant Ninja Turtles III: The Manhattan Project (NES)

Teenage Mutant Ninja Turtles: Tournament Fighters (NES)

Teenage Mutant Ninja Turtles IV: Turtles in Time (Super Nintendo)

Teenage Mutant Ninja Turtles: Tournament Fighters (Super Nintendo)

Teenage Mutant Ninja Turtles: The Hyperstone Heist (Sega Genesis)

Teenage Mutant Ninja Turtles: Tournament Fighters (Sega Genesis)

Teenage Mutant Ninja Turtles: Fall of The Foot Clan (Game Boy)

Teenage Mutant Ninja Turtles II: Back From The Sewers (Game Boy)

Teenage Mutant Ninja Turtles III: Radical Rescue (Game Boy)

Let’s kick some shell

Si tratta, in un modo o nell’altro, di giochi d’azione e, nello specifico, di picchiaduro, in ogni accezione del termine: sia a scorrimento (che sono quelli che caratterizzano l’immaginario videoludico delle TMNT) che a incontri, ma anche beat’em up “a piattaforme” come d’ordinanza all’epoca degli 8 bit.

Tutti i giochi, all’epoca della rispettiva uscita, erano meritevoli d’attenzione, anche se, come intuibile, alcuni (quelli per NES e Game Boy, nello specifico) risultano più datati di altri, ma sempre giocabili. A tal fine, c’è da ringraziare Konami per aver pensato anche a fornire alcune opzioni aggiuntive non obbligatorie che permettono di modificare alcune carte in tavola, migliorando alcuni aspetti: tutti i giochi hanno, oltre alle ormai classiche funzioni di salvataggio istantaneo e rewind, anche opzioni specifiche pensate per migliorare la quality of life dei singoli giochi e svecchiarli: davvero un’ottima cosa, attivabile e disattivabile a piacimento senza inficiare sulla genuinità dell’esperienza.

Il primo titolo che, con tutta probabilità, vorrete giocare è Turtles in Time, magari in versione Arcade a quattro giocatori, ma vi consigliamo davvero di dare una possibilità anche a tutti gli altri titoli, che per quanto possano apparire semplici “varianti” magari più limitate hanno in realtà qualcosa da dire a loro volta. The Hyperstone Heist per Megadrive, ad esempio, era davvero bello, ma per decenni è stato messo in ombra dalla controparte per SNES.

I tre Tournament Fighters, inoltre, sono tre versioni molto diverse dello stesso gioco, anzi a tutti gli effetti sono quasi tre giochi diversi, nonostante l’omonimia.

Per quanto riguarda le opzioni di personalizzazione schermo e visualizzazione dello stesso, non abbiamo molto da segnalare: le opzioni (e i filtri crt) fondamentali ci stanno tutti, ma non abbiamo particolari o esaltanti sorprese.

L’entusiasmo sale, invece, andando a scoprire che per ben quattro titoli sono state implementate non solo le funzioni multigiocatore (come in tutti i giochi della raccolta, del resto) ma anche l’online: i due picchiaduro arcade, Hyperstone Heist e il Tournament Fighters per SNES possono essere affrontati con altri giocatori sulla rete, possibilità davvero apprezzata.

Ciliegina sulla torta, quello che pensiamo dovrebbe essere presente in ogni raccolta del genere: una sezione “museale” ricca non solo di qualche immagine promozionale ma anche di un minimo di storia e contesto, andando a ripercorrere anche la carriera multimediale a 360° delle Tartarughe.

Siamo poi andati in visibilio a scoprire che, per ogni gioco, è disponibile il manuale di istruzioni originale!

Piattaforme: PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Steam e Nintendo Switch

Sviluppatore: Digital Eclipse

Publisher: Konami

Data d’uscita: 30 agosto 2022

Davanti all’ennesima retrogaming collection non sappiamo mai se rallegrarci o meno: in questo caso, tuttavia, il sorriso comparso quando si è palesato per la prima volta il trailer d’annuncio non si è mai sopito: per quanto alcuni titoli presenti siano per loro natura un pochino datati, si tratta comunque di titoli godibili, proposti insieme ad alcune perle degli anni ’90 che meritano assolutamente di essere vissute e rivissute. Applaudiamo, inoltre, l’intento di presentare i titoli con tutti i crismi, non limitandosi a infarcire l’antologia di rom senza un contesto ma regalandoci interessanti extra tutti da scoprire e addirittura l’online per alcuni di questi.