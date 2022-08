Lies of P: il game director parla del ” perchè” sia stato scelto proprio Pinocchio

Lies of P è, senza alcuna ombra di dubbio, il gioco più chiacchierato del momento. Complice il trailer ed altri corposi video rilasciati di recente, il titolo è ormai davvero sulla bocca di tutti. Tramite interviste ed interventi sono stati svelati moltissimi dettagli, ma forse uno dei più succulenti riguarda proprio il fulcro intorno al quale ruotano le intere dinamiche del gioco: Pinocchio.

Il Soulslike incentrato sulla favola del bimbo di legno, è un mix interessante di ambientazioni gotiche e dinamiche di gioco fedeli al genere; ma a quanto pare vi è un motivo ben preciso dietro la scelta di incentrare il tutto su Pinocchio, e a prendere parola in merito è il game director stesso. Ecco, di seguito, quanto dichiarato da Choi Ji-Won:

Dovevamo prima trovare una cosa molto nota, perché questo è il nostro primo gioco Soulslike, quindi volevamo prima avere la base di fan. Quindi prima abbiamo inventato una storia ben nota e poi abbiamo dato la nostra svolta.Quando pensi a Pinocchio, la gente penserà alla Disney, ma la Disney ha reso Pinocchio un po’ infantile, ma in realtà se guardi la storia originale di Pinocchio, è piuttosto oscura e per adulti.Pinocchio ha background molto diversi; parte dalla casa di Geppetto, poi va nell’oceano, e va dentro la balena. Quindi è così che abbiamo trovato Pinocchio molto attraente per il nostro gioco

Dunque ciò su cui è stato posto l’accento sono le ambientazioni e l’anima stessa dell’opera di Pinocchio, resa infantile quando infantile non lo è per niente poichè nasconde dei temi oscuri e profondi. Per non parlare delle location che hanno un background pazzesco, vista sotto quest’ottica è facile pensare a quanto sia stato facile applicare tutto questo ad un videogame.

Lies of P uscirà nel 2023 per PS5, Xbox Series X/S e PC e puoi dare un’occhiata più approfondita al gioco tramite il nostro articolo dedicato a questo indirizzo. Restiamo sintonizzati.