JoJo’s Bizarre Adventure All-Star Battle R: trailer su Fugo

Bandai Namco ha pubblicato un nuovo trailer del personaggio di JoJo’s Bizarre Adventure: All-Star Battle R per il fine settimana per mostrare Pannacotta Fugo. I fan potrebbero riconoscerlo come parte di Bucciarati e del suo letale Stand. Di seguito una panoramica del gioco tramite Steam:

Caratteristiche

JoJo’s Bizarre Adventure All-Star Battle R uscirà il 2 settembre 2022 è disponibile per la prenotazione per PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e PC tramite Steam. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.

How many times do I have to teach you before you learn…that Pannacotta Fugo isn't someone you want to make angry!

Part of Team Bucciarati and equipped with an extremely deadly Stand, playing as him in #JJASBR is quite… infectious.

Ubashaaaa!!! pic.twitter.com/HtgBOrw4UV

— JoJo's Bizarre Adventure: All-Star Battle R (@jojo_games) August 28, 2022