Session Skate Sim: il nuovo trailer mostra la mappa di San Francisco

Session Skate Sim sarà in accesso anticipato per Xbox e PC da settembre 2019, ma verrà finalmente rilasciato in tutto il mondo a settembre. Questo significa nuovi contenuti, come la mappa di San Francisco recentemente rivelata. Potete vedere il trailer qui sotto.

Insieme alla Bay Area, i giocatori possono avventurarsi a China Banks e Pier 7, tra gli altri famosi punti di riferimento. In un post di Steam, lo sviluppatore dell’azienda Creature Studios ha affermato che ci sarebbe stata una revisione del sistema Grind. Sebbene i contenuti post-lancio non siano stati delineati, il team di sviluppo si impegna a rendere disponibili gratuitamente tutte le funzionalità di gioco.

Session: Skate Sim permette al giocatore di ritrovare le stesse sensazioni di un vero skateboard una volta impugnato il controller grazie a un gameplay innovativo. Mai visti prima in un gioco di skateboard, i comandi a doppio stick significano che ogni stick rappresenta un piede e ogni mossa deve essere pensata per gestire e trasferire il peso, proprio come su uno skateboard. La fisica è stata sviluppata per garantire realismo, fluidità e immersione. Come nel mondo reale, ci vorranno alcune ore di apprendimento prima di padroneggiare la tecnica e sentire l’adrenalina del primo vero kick flip. Il gioco offre anche un sistema di personalizzazione completo per ogni skater e la sua tavola. Grazie alle sfide completate, il giocatore guadagna denaro da spendere nei negozi di skate. Sono disponibili 200 articoli (felpe, scarpe, cappellini, magliette, pantaloni…) delle più grandi marche. La tavola può anche essere personalizzata con i 250 pezzi disponibili, come ruote, maniglie e molti altri elementi. Oltre a essere estetiche, queste modifiche influiscono anche sul modo di pattinare.

Session: Skate Sim sarà disponibile il 22 settembre 2022 su Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4, PC tramite Steam ed Epic Games Store. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.