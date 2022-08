Devolver Digital annuncerà un nuovo gioco, ecco quando

L’editore Devolver Digital ha annunciato, tramite account Twitter ufficiale, di avere una notizia importante da rivelare. Si tratta ovviamente di un gioco e la sua rivelazione arriverà la prossima settimana, ovvero dopo la fine della Gamescom 2022. Ma di cosa potrebbe trattarsi?

Speculazioni parlando di The Beans Team (uno studio con sede a Toronto) come possibile fonte di provenienza dell’annuncio, quest’ultimo infatti nell’ormai lontano 2020 aveva rivelato di avere una ” proprietà intellettuale non annunciata con Devolver“, facile quindi ipotizzare si possa trattare proprio di questo.Un elenco di lavoro per Game Programmer parla di un titolo di azione e avventura sviluppato su Unreal Engine 4; dunque non si è a conoscenza di pochissimi dettagli, come il fatto che i personaggi saranno attivi e dinamici.

Importante sottolineare che questo è stato un anno piuttosto impegnativo per Devolver Digital, ha rilasciato titolo impegnativi senza mai abbassare l’asticella del livello qualitativo: Shadow Warrior 3, Trek to Yomi, Weird West, Serious Sam: Tormental e Cult of the Lamb; ha inoltre in uscita Return to Monkey Island il 19 settembre per PC e Nintendo Switch e Wizard With a Gun con il rilascio stabilito entro l’anno. Dunque sarà davvero interessante sapere quale altro titolo nasconde nella manica! Restiamo sintonizzati! Nel frattempo però, lo sapevate che il game director di Lies of P ha spiegato le motivazioni che si celano dietro la scelta del personaggio di Pinocchio? Ecco il nostro articolo dedicato.