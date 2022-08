devcom Developer Conference 2022: stabilito un nuovo record di partecipanti

Con oltre 3.500 partecipanti, la devcom Developer Conference 2022 ha stabilito un nuovo record di partecipanti al suo primo evento completamente ibrido. Solo in presenza, il numero di partecipanti è aumentato del 10% rispetto all’anno record precedente del 2019. Ricordiamo l’appuntamento con il Reboot Develop Blue che si svolgerà dal 29 settembre al 1 ottobre al resort estivo di Dubrovnik. Potete trovare maggiori informazioni qui.

Attraverso la nuova piattaforma gamescom Biz Community, tutti i partecipanti devcom hanno avuto l’opportunità non solo di seguire l’intero programma online e visitare le mostre digitali, ma anche i visitatori professionali di gamescom hanno utilizzato l’app per il loro match making tra e con la community di devcom. Sono stati effettuati oltre 11.200 contatti e oltre 31.400 messaggi scambiati tramite l’app dell’evento. Inoltre le conferenze sono state trasmesse in streaming tramite Twitch dove è possibile guardare le registrazioni dei nostri spettacoli dal vivo quotidiani della devcom Developer Conference 2022. Di seguito la dichiarazione di Stephan Reichart, amministratore delegato di devcom:

Siamo sopraffatti dall’alto numero di partecipanti alla nostra prima conferenza per sviluppatori di devcom completamente ibrida. La nostra decisione di trasmettere in streaming tutte le sessioni online e di offrire ai nostri partecipanti online un’esperienza dell’evento unica è stata assolutamente giusta e ha confermato ciò che avevamo imparato negli ultimi anni.

Per quanto riguarda le conferenze ha affermato:

I discorsi e i panel sono stati ben accolti dagli spettatori di tutto il mondo e sul posto – e quindi il nostro ringraziamento speciale va a tutte le persone meravigliose che hanno condiviso le loro conoscenze per noi e con noi. Complimenti a tutto il team per l’eccezionale lavoro degli ultimi due anni, il cui risultato ora abbiamo potuto vedere al grandioso #ddc2022 di Colonia la scorsa settimana.

Stephan Reichart ha infine concluso: