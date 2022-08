The Last Of Us Part I: trapelati dei videogameplay

Nelle scorse ore sono trapelati alcuni corposi videogameplay di The Last Of Us Part I. Il titolo vedrà l’inizio della commercializzazione tra pochissimi giorni e questi video pare che provengano proprio da un ” dayone rotto”. Il rischio per chi non ha giocato il primo capitolo della serie è davvero alto, potrebbe spoilerarsi la trama. Curioso come un episodio simile sia accaduto anche per TLOU Part II al momento dell’uscita, quando diversi video anticiparono parti veramente corpose della trama ( all’epoca per tutti totalmente inedita).

Insomma queste vicende non sono nuove per il franchise di uno dei giochi a tema apocalittico più famoso al mondo. The Last Of Us Part I sarà ufficialmente rilasciato il prossimo 2 settembre ed è consigliato per i giocatori che non si sono mai approcciati al gioco originale di non guardare i video su Youtube, essendo molto rivelatrici della trama. Restiamo comunque sintonizzati. Nel frattempo però lo sapevate che sono stati resi noti gli orari di rilascio per TMNT Cowabunga? Ecco il nostro articolo dedicato.