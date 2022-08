Sony acquisisce Savage Game Studios, entrano in gioco i titoli mobile

Sony, tramite il blog ufficiale, annuncia l’ acquisizione con Savage Game Studios, un’azienda videoludica incentrata sui giochi mobile. L’azienda in questione è leader nel settore, è infatti talentuosa creatrice di alcuni dei titoli mobile più apprezzati dai giocatori dell’intero globo. A prendere parola in merito è Michail Katkoff, CEO e co-fondatore di Savage Game Studios, il quale dichiara quanto segue:

Volevamo realizzare uno spazio creativo in cui poter sperimentare e osare con entusiasmo. Abbiamo tutti lavorato per grandi studi e, sebbene siamo consapevoli dei vantaggi offerti da ampie risorse, volevamo rimanere piccoli e versatili, per poter dare il nostro contributo. “Allora perché”, potresti pensare, “vuoi unirti a PlayStation Studios?” Abbiamo stipulato questo accordo perché riteniamo che i leader di PlayStation Studios rispettino la nostra visione su come possiamo operare al meglio e avere successo, e perché anche loro non hanno paura di correre rischi. Tutto questo, oltre alla possibilità di accedere all’incredibile catalogo di IP di PlayStation e al fatto che beneficeremo del tipo di supporto che solo loro possono fornire… La domanda a cui sarebbe più difficile rispondere è “perché no?”



Sony ci tiene a specificare, inoltre, che nonostante la promessa di portare anche dei titoli su PC, l’impegno nei confronti della community di console resterà invariato e costante; ricordando che nel corso dell’anno corrente l’azienda ha rilasciato giochi di un certo calibro. Vengono infatti nominati Horizon Forbidden West, Gran Turismo 7, MLB The Show 22 e, come dimenticare, l’attesissimo God Of War in uscita il prossimo 9 novembre. L’intento ultimo dell’azienda è quello di arrivare ad un maggior numero di giocatori, inglobandoli nella ” grande famiglia” Sony anche attraverso i giochi mobile, in modo tale da far conoscere il nome dell’azienda e, in particolar modo i suoi prodotti, a chi ancora non la conosce.

Insomma, l’avanzata Sony procede a grandi passi senza arrestarsi mai. Non ci resta che aspettare ulteriori informazioni in merito e vedere e toccare con mano il primo prodotto mobile figlio di questa che sembra una fruttuosa collaborazione. Restiamo sintonizzati. Nel frattempo però, lo sapevate che la prima ora di gioco di The Last Of Us Part I è trapelata? Ecco il nostro articolo dedicato.