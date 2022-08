DNF Duel: disponibile la patch 1.06

Arc System Works, Neople ed Eighting hanno rilasciato un nuovo aggiornamento per DNF Duel. Potete trovare le note complete qui. La patch è relativamente piccolo ma contiene nerf per Swift Master, che ha dominato la concorrenza.

Le modifiche includono una riduzione del tasso di rigenerazione dei MP e un aumento del tempo necessario per avviare la rigenerazione dei MP per Wind Twist, Wind Orb e Storm Quaker. Storm Strike, Vortex Hurricane e Storm Quaker hanno anche ridotto il danno minimo garantito. Storm Quaker, insieme a Wind Blaster e Sonic Move, riduce meno la barra di guardia. Se ciò non bastasse, Wind Blaster ora infligge danni ridotti e tempo di stordimento della guardia. Altre modifiche includono lo stordimento della guardia ridotto dopo il secondo colpo con Striker’s Rising Fist, lo stordimento della guardia ridotto e l’aumento del push back della guardia dopo il colpo finale di Bill Drill di Hitman. Di seguito una panoramica del gioco tramite la pagina ufficiale di Steam:

Azione allo stato puro. Dimostrate la tua forza, gioca d’astuzia e sconfiggete gli avversari per diventare il maestro della Ultimate Will.

Combattimento d’azione al suo estremo. Entrate nel nuovo picchiaduro nei panni del vostro personaggio preferito dell’amata serie di Dungeon and Fighter. Uno dei giochi di ruolo più popolari e ampiamente giocati al mondo, Dungeon and Fighter è tornato come gioco di combattimento. Scegli tra 10 affascinanti personaggi, ognuno con le proprie abilità e personalità distinte. Superate in astuzia gli avversari, sconfiggeteli e diventate i padroni della Volontà Suprema.

Caratteristiche

Stile Retrò : Dungeon Fighter Online è un gioco d’azione in 2D a scorrimento laterale ispirato ai classici giochi arcade come Golden Axe e Double Dragon.

: Dungeon Fighter Online è un gioco d’azione in 2D a scorrimento laterale ispirato ai classici giochi arcade come Golden Axe e Double Dragon. Effetti incredibili e combo spettacolari: Come un vero gioco d’azione, Dungeon Fighter Online mostra incredibili effetti di successo e combo complesse.

DNF DUEL è disponibile su console PlayStation e PC tramite Steam. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.