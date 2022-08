Destiny 2: ecco il team che ha completato per prima il Raid “La Caduta di un Re”

Il Re dei Corrotti è arrivato in Destiny 2, in particolare l’incursione La Caduta di un Re. L’incursione classica è entrata in funzione il 26 agosto alle 19:00 per tutti i giocatori con una gara al World First. Proprio come nei due anni precedenti, Elysium è emerso come vincitore.

Bungie ha confermato lo stesso su Twitter, quindi ogni membro riceve una cintura del campionato del raid personalizzata. La gara World’s First per King’s Fall aveva la modalità Competizione attiva, che limitava il livello di potenza del giocatore per le prime 24 ore dal rilascio. Tuttavia, la gara di quest’anno non richiedeva il completamento dell’incursione, ma anche della modalità Sfida (che presentava condizioni sconosciute per ogni incontro).

Con la Caduta del Re ufficialmente conclusa, la prossima incursione da attendere è quella dell’Eclissi. L’espansione verrà lanciata il 28 febbraio 2023 per Xbox Series X/S, Xbox One, PS4, PS5, PC e Google Stadia. Restate sintonizzati per ulteriori dettagli sui contenuti nei prossimi mesi.