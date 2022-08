Back 4 Blood: trailer di lancio del DLC “I figli del Parassita”

Da domani 30 agosto sarà disponibile, su PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4 e PlayStation 5, I figli del Parassita, DLC per lo sparatutto con gli zombie Back 4 Blood. Per l’occasione Warner Bros. Games e Turtle Rock Studios hanno pubblicato il trailer di lancio, che potete vedere in fondo alla notizia.

I Figli del Parassita sarà caratterizzata da una nuova storia e una nuova campagna che metteranno i giocatori di fronte ad un’epica resa dei conti con una nuova feroce minaccia. Per aiutare i giocatori a combattere questo sconosciuto avversario, l’espansione introduce Dan il “Profeta”, un predicatore autoproclamato dell’apocalisse che, armato di pistola, si unisce alla lista degli Sterminatori giocabili nel loro sforzo di salvare l’umanità. I Figli del Parassita includerà anche otto skin per i personaggi esclusive, 12 skin esclusive per le armi, nuove carte e molto altro.

I Figli del Parassita segue la precedente espansione DLC, ovvero Tunnels of Terror, che è disponibile da aprile.

Potete vedere il trailer di lancio de “I figli del Parassita”, DLC di Back 4 Blood, qui sotto.